İstanbul Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü’nde çalışan 5 kadın polis boğazda devriye gezerek suçlulara göz açtırmıyor. Havadan çekilen görüntülerde botların üzerinde uzun namlulu silahlar ile duran kadın polislerin gelen bir ihbara gitmesi aksiyon filmlerini aratmadı.
İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 5 kadın kaptan polis, boğazın güvenliğinden sorumlu olarak çalışıyor. 1,5 yıldır boğazın asayişini sağlayan kadın kaptan polisler İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde göreve geldi. Okudukları üniversitelerden mezun olmalarının ardından polis olmaya karar veren boğazın 5 koruyucu meleği, Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni (POMEM) başarıyla bitirerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı. Deniz polisliği için sıkı bir denizcilik eğitimi alan kadın polisler, kaptanlık eğitimi de aldılar. Ardından kadın polislerin kaptanlık sertifikası ve ehliyetlerini aldılar. Zorlu geçen eğitimlerin ardından gerekli belgelerini de alan polisler İstanbul boğazında suçlulara göz açtırmıyor. Kadın deniz polisleri, İstanbul genelinde gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur Asayiş' uygulamalarında, devriye görevleri ve arama kurtarma çalışmalarına da katılıyorlar. Öte yandan kadın polislerin gelen bir ihbarı değerlendirmeleri havadan görüntülendi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nden çıkan ekipler boğazda bulunan bir geminin yanına gitti. Havadan çekilen görüntülerde ise botların üzerinde uzun namlulu silahlar ile duran kadın polisler aksiyon filmlerini aratmadı. Görevlerinin sonunda İstanbul Boğazı'nda botlar ile oluşturdukları kalp figürü büyük beğeni topladı.
"İSTANBUL'UN STRESİNİ DENİZE BIRAKIYORUZ"
İstanbul’un güzel bir şehir olduğunu ve bu şehirde deniz üzerinde çalışmanın İnsanı rahatlattığını olduğunu vurgulayan Deniz polisi Mediha Akkalaycı, “ Uzun görevlerimiz oluyor, her zaman hava şartları güneşli olmuyor. Ruzgarlı, karlı havalarda denizin durumu daha ciddi oluyor. Bundan dolayı sağlam bir bünyeye ihtiyacınızın olması gerekiyor. Zorlukları da var güzel yanlarının yanında. Denizde olmak güzel insanı rahatlatıyor. İstanbul’un stresini denize bırakıyoruz” şeklinde konuştu.
Denizde çalışmayı sevdiğini dile getiren Deniz polisi Naciye Kaya, “ Birçok insan İstanbul boğazını görmek için turlara katılıyor, benim işim burada olması bizi motive ediyor. Bir erkeğin yapabildiği her işi bizde yapabiliriz. Deniz üzerinde uzun süre beklemenin genel zorlukları oluyor, ani bir görev çıkınca hemen işinizi bırakıp oraya gidebiliyorsunuz. Ama seviyorsanız çokta zor gelmiyor, , bizde işimizi sevdiğimiz için zor gelmiyor. Çalışırken Kız Kulesi, Gün batımı ve Galata kulesi gibi manzaralara da eşlik ediyoruz aynı zamanda” ifadelerini kullandı.
"DENİZ GERÇEKTEN RİSKLİ"
2 yıldır polis memurluğu yapan deniz polisi Nurten Anar, “ Polislik kutsal bir görev, denizde olmak daha da ayrıcalıklı. İstanbul gibi güzel bir şehirde boğazda görev yapmak gerçekten mükemmel bir duygu olduğunu düşünüyorum. İstanbul boğazında görev yapmak ruhumuzu dinlendiriyor. Denizde bayan polis memuru görünce şaşırıyorlar, gülümseyerek bakıyorlar ve takdir ediyorlar. Deniz gerçekten riskli karada ki gibi değil, deniz ile ilgili hava şartları ile ilgili bilgileri bilmeniz gerekiyor. Bu yüzdende eğitimini almanız gerekiyor” dedi.
İstanbul Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü bünyesinde 14 deniz aracı ile 5’ kadın, 40 kaptan ve personel den oluşan 120 polis görev yapıyor. İçlerinde Delilleri bulmakta ustalaşan “Kurbağa ve Balık adam” olan 12 dalgıç polis olayların çözülmesinde önemli rol oynuyor. Deniz polislerinin görevlerinin arasında insan kaçakçılığı, yasak avlanma, sualtı arama ve kurtarma, intihar, boğulma, Boğaz koruma, çevre güvenliği ve denize atılan suç aletlerini çıkarma konuları bulunuyor.
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