İstanbul Bostancı'da 3 yaşındaki Selin okul servisinde unutuldu (video)

Alperen ve Ecrin'in serviste unutulma olayı tazeyken yine skandal bir olay yaşandı. İstanbul Bostancı'da anaokuluna giden 3 yaşındaki Selin, okul servisinde unutuldu.
3 YAŞINDAKİ SELİN SERVİSTE UNUTULDU
Habertürk TV'den Duygu Kaya'nın haberine göre, anaokulu servisi Selin'i aldıktan sonra saat 09.15'te Bostancı'daki anaokulunun önüne geldi. Bütün çocuklar servisten indi. Ama 3 yaşındaki çocuk serviste unutuldu.
ŞOFÖR VE HOSTES ÇOCUKTAN HABERSİZ GEBZE'YE GİTTİLER
Servis şoförü Mehmet Mustafa U., Hostes Reyhan B. ile birlikte Gebze'ye hareket etti. Gebze'de de aracın içini kontrol etmediler. Saatler sonra geri döndüklerinde minik Selin'i araçta ağlarken buldular. Paniğe kapılıp, çocuğu Bostancı'daki anaokuluna geri getirdiler.
ANNESİ KIZINI BULAMAYINCA ŞOKE OLDU!
Aynı saatte okula giden Selin'in annesi, kızının sınıfına gitti. Ancak onu bulamadı. Öğretmenleri, Selin'in okula gelmediğini söyledi. Korkuya kapılan anne dışarıya çıktığında kızının okula yeni gelen servisin içinde olduğunu gördü.
ANNE VE BABASI HEMEN ŞİKAYETÇİ OLDU!
Anne, hem okul yönetimi hem de şoför ve hostes hakkında şikayette bulundu. Gözaltına alınan servis şoförü Mehmet Mustafa U. ve hostes Reyhan B. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar.
Telefon ile ulaşılan okul yönetimi ikisinin de işlerine son verildiğini açıkladı. Selin'in babası ise olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi. Söz konusu okulda çocukları olan aileler de tepkili.
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