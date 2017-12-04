İstanbul Büyükçekmece'de elektrik kesintisi! 5 Aralık 2017 BEDAŞ

İstanbul'da TEİAŞ'ın yapacağı bakım çalışması nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) bu gece yapılacak olan kesintinin yaşanacağı mahalleleri paylaştı. İşte bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçe ve mahalleleri...

İSTANBUL'DA BÜYÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ! 5 ARALIK 2017

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılacak olan bakım çalışması nedeniyle 5 Aralık Salı günü (bu gece) 01:00 - 06:00 arası Büyükçekmece'de elektrik kesintisi yaşanacak. Büyükçekmece'de yapılacak olan bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşayacak olan mahalleleri BEDAŞ paylaştı. İşte Büyükçekmece'de elektrik kesintisi yaşanacak olan mahalleler;

Ahmediye Mah., Hürriyet Mah., Ulus Mah., Türkoba Mah., Ekinoba Mah., Mimaroba Mah., Sinanoba Mah., Mimar Sinan Merkez Mah., Murat Çeşme Mah., Güzelce Mah., Bahçelievler Mah., Yenimahalle Mah., (Büyükçekmece İlçesi) ve civarıdır.

TEİAŞ sisteme enerji verdikçe BEDAŞ'da kademeli olarak elektrik sağlamaya başlayacaktır.

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İstanbul Büyükçekmecede elektrik kesintisi!

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