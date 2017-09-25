Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkanın kim olacağı merakla bekleniyor. Perşembe günü yapılacak seçim için Başbakan Binali Yıldırım ipucunu haber kanallarının ortak yayınında verdi. Buna göre yeni belediye başkanı ilçe belediye başkanları arasından seçilecek.

Bu durumda belediye başkanlığı için adı güçlü bir şekilde geçen Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün Başkanı Göksel Gümüşdağ ihtimali ortadan kalkıyor.

Başbakan'ın açıklaması ile başkanlık şansı kalmayan bir diğer isim de Ahmet Selamet. 23 yıllık İstanbul Büyükşehir Belediyesi tecrübesine sahip olan Selamet, Belediye Meclisi'nde halen 1. Başkanvekili olarak bulunuyor.

MEVLÜT UYSAL KİMDİR?

Bugünkü kulislerde adı öne geçen isim ise Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal.

Başakşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan özgeçmişe göre Uysal, 1966 yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

AK Parti'nin kurulması ile birlikte, Küçükçekmece İlçe Teşkilatı kurucu başkanı olan Uysal, 2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir’in birleşerek ilçe olması üzerine aday olduğu 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde belediye başkanı seçildi. 2014'teki yerel seçimlerde de bu başarısını yineleyen Uysal, halen bu görevi sürdürüyor.

AK Partili belediyelerin sayısı İstanbul'un 39 ilçesinin 25'inde AK Partili, 14'ünde CHP'li belediye başkanı görev yapıyor.

TOPBAŞ DA BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANIYDI

Uysal ile birlikte İstanbul'da diğer iki ilçe belediye başkanının adı da gündemdeki yerini koruyor. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan başkanlık için adı anılan isimler. Demircan'ın seçilmesi durumunda ilginç bir ayrıntı da ortaya çıkacak. Müstafi başkan Topbaş da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan önce Beyoğlu Belediye Başkanlığı yapmıştı.

SEVİLAY YILMAN: BU İSİMLERİN HİÇBİRİNE İTİRAZIM YOK

Habertürk Gazetesi Yazarı Sevilay Yılman da adı geçen isimleri bugünkü köşesine taşıdı:

Kadir Topbaş’ın istifasının ardından en çok tartışılan konu, tabii ki de yerine kimin geleceği oldu. Günlerdir bu konuda yazılıp çiziliyor ve kulislerde adı geçen isimler telaffuz ediliyor. Dün haberturk.com’da da bu isimlerle ilgili bir derleme yapılmıştı. Mesela en güçlü adayın Göksel Gümüşdağ olduğu yazılmıştı. Ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in ve İBB Başkanvekili Ahmet Selamet’in isimlerini yazmışlardı. Bu isimlerin hiçbirine itirazım yok ama bir ismi ekleme hakkım var... Topbaş’ın yerine geçecek isim, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal neden olmasın?

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