Fenerbahçe deplasmanda İBB'yi set vermeden 3-0 yendi ve 9. galibiyetini aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 5. kez mağlup oldu.
İlk sete rakip ataklarına etkili bloklar yaparak başlayan Fenerbahçe, başa baş geçen oyunda teknik molaya 12-10 önde girdi. Fenerbahçe, Gladyr ile etkili smaç ve servisler atarak rakibin oyun düzenini bozdu. Gladyr'ın kazandırdığı servis sayısıyla seti sarı-lacivertliler 25-17 önde bitirdi.
İkinci sette iki takım da karşılıklı sayılarla oyunda üstünlük sağlamaya çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Tuia ve Serhat Coşkun ile sayı üretirken, teknik molaya 12-11 önde girdi. Fenerbahçe, Sket'in atakları ile skoru 13-13'e getirse de oyunda karşılıklı servis hataları devam etti. Fenerbahçe seti 26-24 kazanarak skoru 2-0 yaptı.
Üçüncü sete Fenerbahçe etkili smaç ve servisler atarak başladı. Sarı-lacivertliler, Sket'in smacı ile teknik molayı 12-8 önde geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında file üstü bloklarında etkisini sürdüren Fenerbahçe, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.
İSTANBUK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0 - FENERBAHÇE: 3
SALON: Haldun Alagaş
HAKEMLER: Nurper Özbar, Yılmaz Duman
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Burak Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Tuia (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Görkem Sertel, Kadir Cin, Berkan Eryüz)
FENERBAHÇE: Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Resul Tekeli, Metin Toy, Quesque (Ahmet Karataş, Burak Hazırol, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)
SETLER: 17-25, 24-26, 20-25
SÜRE: 83 dakika (25, 31, 27)
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