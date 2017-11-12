İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 77 - Muratbey Uşak: 73 | MAÇ SONUCU

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Cebeci Spor Salonu'nda Muratbey Uşak'ı ağırladı. İki tarafın da iyi savunma yaparak başladığı karşılaşmanın 5. dakikasını İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 8-7 üstün geçti. Klobucar ve Thompson'ın kaydettiği sayılarla 7-0'lık seri yakalayan ev sahibi, 9. dakikayı 17-12 önde geçti. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren turuncu-lacivertli ekip, ilk çeyreği 19-14 üstün geçti.

İkinci çeyreğe 9-0'lık seri ile başlayan Muratbey Uşak, 12. dakikada 23-19'luk üstünlük yakaladı. Bircevic ve Buckner ile pota altından sayılar bulan ev sahibi takım, 16. dakikada yeniden öne geçti: 28-27. Muratbey Uşak, Şafak Edge ve Hamilton'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle soyunma odasına 38-30 önde girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Muratbey Uşak, 22. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 34-46. Buckner ile üst üste sayılar bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 27. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 45-52. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken Muratbey Uşak, üçüncü çeyreği 56-47 önde tamamladı.

Son çeyreğe Mert Çevik'in etkili oyunuyla 14-0'lık seri ile başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 35. dakikayı 61-56 önde geçti. Kalan bölümde iki ekip de sert savunma yaparken, maçın bitimine 11 saniye kala Şafak Edge'nin serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla Muratbey Uşak, eşitliği yakaladı: 69-69. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, son hücumdan yararlanamayınca karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma periyodunda Bircevic ve Buva ile sayılar bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 43. dakikayı 74-71 üstün geçti. Kalan bölümlerde üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, karşılaşmadan 77-73 galip ayrıldı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 77 - MURATBEY UŞAK: 73

SALON: Cebeci

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson 10, Klobucar 11, Uğur Dokuyan 4, Bircevic 21, Buva 10, Buckner 11, Tevfik Akdamar, İlkan Karaman, Furkan Ayça, Mert Çevik 10, Bekir Sabri Karlı

MURATBEY UŞAK: Miller, Safak Edge 19, Hamilton 16, Markota 8, Carmichael 6, Tayfun Erülkü 6, Calloway 14, Mutlu Demir, Ofoegbu 4

1. PERİYOT: 19-14

DEVRE: 30-38

2. PERİYOT: 47-56

NORMAL SÜRE: 69-69

BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: 39.10 Carmichael, 39.55 Şafak Edge (Muratbey Uşak)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Muratbey Uşak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi