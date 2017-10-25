SALON: Cebeci Spor Kompleksi

HAKEMLER: Vladimir Jetlovic (Sırbistan), Marko Vladic (Avusturya), Andris Aunkrogers (Letonya)

İBB: Thompson 14, Mert Çevik, Klobucar 9, Bircevic 9, Buva 19, İlkan Karaman 5, Dulkys 11, Buckner 9, Hakan İsmail Demirel 5, Uğur Dokuyan

LUKOIL ACADEMIC: Raffa 9, Avramov 2, Pepper 11, Nikolov 17, Clanton 12, Knox 6, Ivanov 1, Velikov 11

1. PERİYOT: 22-22

DEVRE: 41-39

3. PERİYOT: 67-58

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Thompson'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 3. dakikayı 7-6 öne geçti. Ev sahibi takım, daha sonra Raffa ve Nikolov ile skor bulan rakibine Kloucar ile karşılık verirken, ilk periyot 22-22 berabere tamamlandı.

İkinci çeyrekte Bucker ve İlkan Karaman ile pota altından sayı üreten İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 15. dakikaya 34-32 üstün girdi. Bircevic ve Buva ile etkili olmaya devam eden ev sahibi takım, soyunma odasına 41-39 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına 10-0'lık seri ile başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 22. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 51-39. Bulgaristan temsilcisi, Velikov ve Nikolov'un kaydettiği sayılarla 26. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 56-51. İstanbul Büyükşehir Belediyespor son periyodu da 67-58 önde girdi.

Son periyotta oyunun kontrolünü elinde bulunduran İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Thompson ve Dulkys ile etkili oldu ve müsabakadan 81-69 sahadan galip ayrıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 81 - Lukoil Academic: 69

FIBA