İstanbul Caddebostan’da bir restorant çıkışında Murat Oğuzorhan ve Emre Ağbaş'ın vurularak öldürüldüğü saldırıya adı karışan vale Hakan E. İstanbul’da, Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyon ile yakalandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, olayda silah kullandığı belirtilen diğer vale Mehmet Halim T. ise aranıyor.

İKİ EMNİYET AMİRİ AÇIĞA ALINMIŞTI

Cinayetin gerçekleştiği sırada olay yerinde olduğu anlaşılan iki emniyet amiri açığa alınmıştı.

Yapılan çalışmalarda, kavgaya karışan 2 valenin kimlikleri belirlenmiş, valelerin Mehmet Halim T. ile Hakan E. olduğu belirlenmişti. Polisin incelemesine göre silahı Mehmet Halim T.’nin kullandığı ortaya çıkmıştı. Bu olayın ardından emniyet amirleri Adnan A. ile Yasemin D., İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla açığa alınmıştı.

Vale cinayetinde hayatını kaybeden işadamı Murat Oğuzorhan'dan geriye doğum gününde çekilmiş bu görüntüler kaldı...

Caddebostan

son dakika

son dakika haberleri

vale

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER