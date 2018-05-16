İstanbul camileri Ramazan'a hazır!

İstanbul genelindeki tüm camilerin, Ramazan boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacağı belirtildi.

AA'nın haberine göre müftülükten edinilen bilgilere göre, Ramazan'ın iyi değerlendirilmesi için kentteki tüm camilerde "İrşat Programları" yapılacak.

"İrşat Programları" kapsamında, Ramazan boyunca 30 ilçedeki 323 camide Sakal-ı Şerif ziyaret edilebilecek. 36 ilçedeki 86 camide ise hatimle teravih namazı kılınacak. 10 ilçedeki 22 camide de enderun usulü ile teravih namazı eda edilecek.

Kentteki 23 camide güzel sesli seçkin hafızlar mukabele okuyacak. Hafızların okuduğu Kur'an-ı Kerim cüzlerinin tefsirleri yapılacak. 36 ilçede 225 camide ise itikafa girilebilecek. İtikafa giriş 16 Mayıs'ta başlayıp 14 Haziran'da son bulacak.

Ayrıca nerede kimlerin vaaz vereceği ile mukabele okuyacak seçkin hafızların isim listeleri de hazırlandı ve bunlara göre planlama yapıldı.

Etkinliklerin yapılacağı ilçe ve camilerin isimlerini listeler halinde yayımlayan İstanbul Müftülüğü, böylece her camide farklı bir ramazan idrakı ve algısı oluşmasını amaçlıyor.

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