İHA'nın haberine göre, İstanbul Çekmeköy'de Temmuz ayında saat 04.00 sırlarında hırsızlar siyah bir araçla halk otobüsüne yanaştı. Ardından araçtan uzattıkları hortumla otobüsün mazotunu çalan hırsızlar araçtan inmeye bile gerek duymadı.

İKİ DAKİKADA 500 LİTRE MAZOT ÇALDILAR

Yaklaşık iki dakikada 500 litre mazot çalan hırsızlar otobüsten uzaklaşarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise saniye saniye otobüste bulunan araç kamerasına yansıdı.



Otobüsten yaklaşık bin liralık mazotun çalındığını ve olayın her gece yaşandığını dile getiren otobüs sahipleri duruma tepki gösterdi.