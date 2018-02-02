İstanbul Cuma namazı saati, İstanbullular tarafından günün en çok araştırılan konularından birisi. Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş farz bir namaz olan Cuma namazına vaktinde gitmek isteyen vatandaşlar, 'İstanbul Cuma namazı saati' sorgularını sürdürüyor. Peki, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? İşte 2 Şubat 2018 İstanbul cuma namzaı saati...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ! 2 ŞUBAT 2018

Cuma namazı, öğle vakti cemaatle kılınan farz bir namazdır. Müslümanların bayramı olarak nitelendirilen cuma günü kılınan Cuma namazı için İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar, cuma namazı saatini araştırıyor. İstanbul'da Cuma namazı saat 13.24'te kılınacak.

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı saatini araştıran müslümanlar, Cuma namazını doğru kılabilmek için 'Cuma namazı nasıl kılınır' sorusuna da yanıt arıyor. İşte cuma namazı kılınışı;

Farz namazları arasında yer alan Cuma namazı, öğle vaktinde kılınmaktadır. Diğer namazlardan farklı olarak Cuma namazı öncesinde hutbe okunmaktadır.

Cuma namazı kılmak için ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." denilerek niyet edilir. Niyet ettikten sonra "Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir ve namaza başlanır.

Tekbir getirildikten sonra eller bağlanır ve duyulmayacak şekilde Sübhaneke okunur. Dua okunduktan sonra başka bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

İmam dua ve sureleri okuduktan sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER