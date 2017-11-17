İstanbul Cuma namazı saati - İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta?

İslam dininde önemli günler arasında yer alan ve Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen Cuma gününde kılınan Cuma namazı, yurt genelinde camilerde büyük katılımla kılınıyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da şehirlerinde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Peki İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta? İşte İstanbul Cuma namazı saati.

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Müslümanların büyük önem verdiği günlerden olan ve 5 vakit namaz kılmayan vatandaşların da dikkat ederek kıldığı Cuma namazı, yurt genelinde camilerde yoğun katılımla kılınacak. Cuma namazı öncesinde namazı kaçırmak istemeyen vatandaşlar, internet üzerinde namaz saatlerini araştırıyor.

Öte yandan Cuma namazına katılacak olan İstanbullu vatandaşlar, "İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta?" ve "İstanbul Cuma namazı saati" aramalarını yapıyor. Peki İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta? İşte İstanbul Cuma namazı saati.

İstanbul'da Cuma namazı bu hafta saat 12:56'da okunacak olan öğlen ezanının ardından kılınacak. Cuma namazı, yurt genelinde camilerde yoğun katılımla kılınacak ve Müslümanların önem verdiği ibadetlerden birisi yerine getirilmiş olacak.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Kılınacak olan Cuma namazı öncesinde namazın nasıl kılınacağını bilmeyen ve namazı kılarken hata yapmak istemeyen vatandaşlar da "Cuma namazı nasıl kılınır?" aramasını yapıyor.

Farz namazları arasında yer alan Cuma namazı, öğle vaktinde kılınmaktadır. Diğer namazlardan farklı olarak Cuma namazı öncesinde hutbe okunmaktadır.

Cuma namazı kılmak için ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." denilerek niyet edilir. Niyet ettikten sonra "Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir ve namaza başlanır.

Tekbir getirildikten sonra eller bağlanır ve duyulmayacak şekilde Sübhaneke okunur. Dua okunduktan sonra başka bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

İmam dua ve sureleri okuduktan sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

ABDEST NASIL ALINIR?

Kadınlar ve erkeklerin abdest alış şekilleri arasında bir fark yoktur

* Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.

* Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

* Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.

* Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir

* Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

* Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

* Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

* Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru biryer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

* Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.

* Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, başparmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.

* Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.

* Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

* Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temiz lenir.

* Abdest bitince ayakta ve kıbleye karşı “Kelime-iŞehadet” okunur.

ABDESTİ BOZAN HALLER

* Büyük ve küçük abdest bozmak ve yellenmek,

* Vücudun bir yerinden kan ve irin çıkmak,

* Ağız dolusu kusmak,

* Ağızdaki kanamaların fazla olması,

* Uyumak,

* Bayılmak,

* Namaz kılarken yandaki işitecek kadar gülmek,

* Bir anlık çıldırmak, delirmek,

* Sarhoş olmak,

* Eşlerin birbiri ile aşırı derecede oynaşması,

* Erkeklerin ve kadınların idrar kaçırmamak için önlerine koydukları pamuk fitilin dısarda kalan kısmı ıslanınca abdest bozulur,

* Teyemmümlü kimsenin suyu bulması abdesti bozar.

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Cuma namazı saat kaçta?

İstanbulda Cuma namazı saat kaçta?