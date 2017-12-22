İstanbul Cuma namazı saati, İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Kılınacak olan Cuma namazını kaçırmak istemeyen ve vaktinde camilerde yer almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinde şehirlerinde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek için "İstanbul Cuma saati" ve "İstanbul'da Cuma namaız saat kaçta?" aramalarını yapmaya başladı. İşte İstanbul Cuma namazı saati ve detaylar.

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ (22 ARALIK)

İstanbul'da Cuma namazı, saat 13:10'da okunacak öğle ezanının ardından kılınacak ve milyonlarca Müslüman, İslam dininde yalnızca Cuma günü kılınan Cuma namazını idrak etmiş olacak.

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Cuma günü, Müslümanların toplanma ve kaynaşma günleridir. İnsanların, kişisel işlerinin yoğunluğu nedeniyle birbirlerini görmekte zorlandıkları büyük şehirlerde, Cuma namazı buluşma ve kaynaşma için anlamlı bir neden olmaktadır. Bunun farkında olanlar; kişisel programlarını Cuma namazına göre ayarlar.

Cuma gününün önemi hakkında Yüce Allah “Ey iman edenler, Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah’ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Bilseniz bu sizin için daha iyidir. Namaz bitince yeryüzüne dağılın. Allah’ın lütfünden rızk isteyin Allah’ı çok anın ki mutluluğa erişesiniz.”(Cuma 9-10) buyurmuştur.

Cuma; cem olmak, toplanmak manalarına gelir Cuma günü, Müslümanlar için çok önemli bir gündür. Bu günde Müslümanlar camide toplanıp birlikte Cuma namazını kılarlar. Topluca yapılan bu ibadet, o günü bayram günü değerine yükseltir.

Bu sebeble Cuma gününe Seyyidü`l-eyyam, yani; günlerin itibarlısı, efendisi de denir. Bütün hayırlı işlerin Cuma günü meydana geldiği; tarih boyunca pek çok kudsî hâdiselerin hep Cuma günü zuhur ettiği rivayet edilir.

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