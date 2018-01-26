İstanbul Cuma saati için milyonlarca İstanbullu vatandaşın araştırması başladı. Şehirlerinde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek isteyen ve tam vaktinde camilerde yer almak isteyen vatandaşlar, “İstanbul Cuma vakti” ve “İstanbul Cuma saati” aramalarını yapıyor. Peki İstanbul’da Cuma namazı saat kaçta? İşte 26 Ocak 2018 İstanbul Cuma saati...

CUMA SAATİ KAÇTA? İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul’da yaşayan milyonlarca Müslüman, İslam dininin önemli ibadetleri arasında yer alan Cuma namazı için araştırmasını sürdürüyor. Namazı kaçırmak istemeyen ve vaktinde camilerde yer almak isteyen vatandaşlar, namazın saatini internette sorguluyor.

İstanbul’da bugün Cuma namazı, saat 13:24’te okunacak olan öğle ezanı sonrasında kılınacak ve milyonlarca Müslüman, camilerde İslam dininin önemli ibadetleri arasında yer alan Cuma namazı ibadetini yerine getirecek.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı tek başına kılınmaz, öğle vaktinde cemaatle kılınır. Öğle ezanı okununca, önce dört rek'at Cuma namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, AllahummaSalli, AllahummeBarik, Rabbena duaları okunur.Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur. Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimenmekruhdur (harama yakın). Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır. Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir. Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cuma namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya". Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur. Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır.

Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına".

Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namazı şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'asahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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