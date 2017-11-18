İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Zarrab dosyasına bakan savcılara soruşturma!

Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız ve Veli Sarıboğa'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uluslararası hukuka, iç hukuka aykırı eylemlerde bulunduğu öne sürülen New York Güney Bölgesi eski Savcısı Preet Bharara, Savcı Joon H. Kim ve diğer savcılık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ile ilgili olarak yapılan açıklamada, ABD'nin Newyork Güney Bölge Mahkemesi'nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında devam eden yargılamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce soruşturmaya konu bir takım soruşturmalardaki bilgi, belge ve kayıtların delil olarak kullanıldığı iddiası üzerine araştırma ve inceleme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan araştırma ve incelemede, Avukat Cathy Fleming'in Newyork Güney Bölge Mahkemesi'nde 30 Ekim 2017'de vermiş olduğu yeminli ifade de anlaşılacağı üzere 'yargılama dosyasına sunulan belge ve delillerin çalıntı, sahte içerikli ve kaynağı belli olmayacak nitelikte olduğunu' beyan ettiği tespit edilmiş, söz konusu 15 sayfalık yeminli ifade ABD adli sisteminden internet üzerinden temin edilerek ifadede bahsi geçen verilerin kim tarafından, ne şekilde elde edildiği ve mahiyetinin ne olduğu konusunda soruşturma başlatılmıştır" denildi.
BELGELER SORULDU
Savcılık yaptığı açıklamada şunlara yer verdi: ABD Adli Makamlarına Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı aracılığıyla herhangi bir belge, içerik ve ses kaydı verilmediği de gözetilerek; "Cumhuriyet Başsavcılığımızca Adalet Bakanlığı'na 17 Kasım 2017'de yazılan Adli Yardım talebini içerir resmi yazı ile ifadede bahsi geçen ve ABD'deki yargılamada kullanıldığı anlaşılan belge, ses kaydı ve içeriklerin ne şekilde ve ne zaman elde edildiği, kim yada kimlerden temin edildiği, bu kişilerin nerede olduğu ve bu konudaki yazılı ifadelerin nelerden ibaret olduğu sorulmuştur. Bu kapsamda Uluslararası hukuka, iç hukukumuza açıkça aykırı olan bu eylemler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Newyork Güney Bölgesi eski Savcısı Preet Bharara, Savcı Joon H Kim ve diğer savcılık görevlileri hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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