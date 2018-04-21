İstanbul Cup'da tablo kura çekimi yapıldı

İstanbul'da 23-29 Nisan'da düzenlenecek kadın tenis turnuvası TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ın ana tablo kura çekimi yapıldı.
Koza WOS The Club'da gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TEB BNP Paribas İstanbul Cup Turnuva Direktörü Yavuz Selek, WTA Gözlemcisi Cristina Romero, milli tenisçiler Çağla Büyükakçay, Ayla Aksu ve İpek Öz katıldı.
Turnuvanın seribaşı, dünya 2 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki, Rus tenisçi Ekaterina Alexandrova'yla eşleşti.
Bu turnuvayı 2016'da kazanan Türk tenisçilerden Çağla Büyükakçay, dünya 49 numarası Yunan Maria Sakkari'yle karşılaşacak.
Genç Türk tenisçilerden Ayla Aksu, WTA'da 122. sırada bulunan Fransız Pauline Parmentier'le üst tura çıkma mücadelesi verecek.
İpek Öz ise dünya 78.'si Ukraynalı Kateryna Bondarenko'yla eşleşti.
Eşleşmeler:
Caroline Wozniacki (1) (Danimarka) - Ekaterina Alexandrova (Rusya)
Svetlana Kuznetsova (2) (Rusya) - Qiang Wang (Çin)
Agnieszka Radwanska (3) (Polonya) - Donna Vekic (Hırvatistan)
Shuai Zhang (4) (Çin) - Elemelerden gelecek tenisçi
Ekaterina Makarova (5) (Rusya) - Aleksandra Krunic (Sırbistan)
Sorana Cirstea (6) (Romanya) - Yulia Putintseva (Kazakistan)
Irina Camelia Begu (7) (Romanya) - Elemelerden gelecek tenisçi
Aryna Sabalenka (8) (Belarus) - Polona Hercog (Slovenya)
Çağla Büyükakçay - Maria Sakkari (Yunanistan)
Ayla Aksu - Pauline Parmentier (Fransa)
İpek Öz - Kateryna Bondarenko (Ukrayna)
Sara Errani (İtalya) - Kirsten Flipkens (Belçika)
Ajla Tomljanovic (Avustralya) - Alison van Uytvanck (Belçika)
Mona Barthel (Almanya) - Christina McHale (ABD)
Ana tabloda iki eşleşme de elemelerden gelecek isimlerden oluşacak.
DURMUŞ: HER SENE YENİ HEYECANLAR YAŞIYORUZ
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş yaptığı konuşmada, "Her sene yeni heyecanlar yaşıyoruz. İstanbul Cup, herkesin takip ettiği bir organizasyon. Bu tür turnuvalar, Türkiye'nin tenis ülkesi olabilmesi, sporcularımızın dünya 1 numarası olabilmesi için önemli. Bakanlığımızın ve sponsorlarımızın katkısı bize büyük. Sporcularımızı şampiyonluk yolunda desteklemek için herkesi Garanti Koza Arena'ya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu ayın sonunda Türkiye'de tenis ligi başlatacaklarının haberini de veren Durmuş, "Türkiye'de tenis ligi yoktu. Ligimizin olmadığı bir yerde hep bir ayağımız eksikti. Artık bir ligimiz olacak, mayıs ayının sonu, haziranın başında başlayacak. 10 hafta sürecek. Şiddetten uzak kalan bir branşın büyük bir ilgi göreceğini düşünüyorum." diye konuştu.
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Turnuva Direktörü Yavuz Selek de bu sene turnuvayı kazananın bir Türk tenisçi olmasını diledi.
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay da kendisi için bu turnuvanın çok özel olduğunu dile getirerek, taraftarlardan destek istedi.
Genç tenisçiler Ayla Aksu ile İpek Öz de turnuva için heyecanlı olduklarını kaydetti.
ELEMELERDEKİ RAKİPLER DE BELLİ OLDU
Elemelerde mücadele edecek iki Türk tenisçinin de rakipleri belli oldu.
Melis Sezer ilk elemede Hollandalı Richel Hogenkamp, Başak Eraydın ise İspanyol Sara Borribes Tormo'yla karşılaşacak.
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