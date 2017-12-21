İstanbul'da 10 yıl önce dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp 'Yedikule Zindanları'na gömdüğü iddia edilen genç kadın, kardeşinin polise yaptığı ihbar sonucu gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, Samsun'un Atakum ilçesinde ikamet eden evli 2 çocuk annesi 27 yaşındaki Y.T. adlı kadının 10 yıl önce İstanbul'da yaşarken dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp Yedikule Zindanları'na gömdüğü iddia edildi. Y.T.'nin kız kardeşi F.T.'nin Samsun'da polise yaptığı ihbarda, bekarken bir kişi ile yaşadığı ilişki sonucu dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp Yedikule Zindanları'na gömdüğünü, kardeşi ile ilişki yaşayan erkeğin telefonla kendisine haber verdiğini ileri sürdü.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Y.T. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Y.T., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, kız kardeşi F.T. ile arasının bozuk olduğunu ve bu yüzden kendisine iftira attığını söyledi. Polisteki sorgusu tamamlanan Y.T., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.