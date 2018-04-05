Türkiye ekonomisinin dinamosu olarak gösterilen gayrimenkul sektöründe son aylarda gözlenen bekleme dönemi bahar aylarıyla birlikte yerini güçlü büyüme sinyallerine bıraktı.

Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre 21 Mart’ta 1 milyar 763 milyon TL bedelle Nişantaşı ihalesini kazanan Dap Holding iştirakleri Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı, daha sonra 29 Mart’ta 1 milyar 111 milyon 100 bin TL bedelle Çekmeköy ihalesini kazandı.

Dün Kiptaş’ın 1 milyar 388 milyon TL teklif ederek kazandığı Etiler Polis Meslek Yüksekokulu ihalesiyle birlikte 15 günlük süreçte 3 projede 4 milyar 263 milyon liralık toplam değer oluştu. Bu da bahar aylarına durgun giren gayrimenkul sektörüne moral olarak yansıdı.

15 günlük ihale ortamını değerlendiren gayrimenkul sektörü yetkilileri, bir dönem durgun geçen sektörün güçlü bir ivme ile harekete geçme sinyali verdiğine dikkat çekti. Ortaya çıkan fiyatların satın almaya yönelik iştahın bir yansıması olduğuna değinen yetkililer, “Baharın gelmesiyle durgunluk bu ihalelerle birlikte yerini önemli hareketliliğe bırakacak. Çarkların dönmesi bu sayede mümkün olacak ve bu da ekonomiye yansıyacak” diye konuştu.

KARMA PROJE OLACAK

Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı, Çekmeköy’de toplam arsa alanı 115 bin 56 metrekare olan arsada karma konseptte proje geliştirecek. Projede ticari üniteler, konutlar, eğitim tesisi, sosyal ve kültürel tesis ile park alanları yer alacak. Emlak Konut GYO tarafından ihale İstanbul’un en değerli semtlerinden Nişantaşı Teşvikiye’de yer alan Marmara Üniversitesi kampusu arazisinde ticaret ve konut alanları ile park alanları geliştirilecek.

ETİLER'DEKİ ARAZİYE 1.4 MİLYAR TL

Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait Türkiye genelindeki birçok hizmet binasının yapılması karşılığında İçişleri Bakanlığı’ndan devraldığı Etiler’deki gözde arazinin satış ihalesini gerçekleştirdi. Etiler Polis Meslek Yüksekokulu’nun 31 bin 885 metrekarelik arazisi 1 milyar 388 milyon 520 bin TL’ye İBB şirketlerinden KİPTAŞ’ın oldu. Söz konusu arazinin tahmini bedeli 1 milyar 356 milyon 600 bin lira olarak belirlenmişti.

4 FİRMA TEKLİF VERDİ

Arazinin satış ihalesine 4 firma teklif verdi. Kalyon İnşaat, yeterlilik alamadığı için açık artırmaya alınmadı. Açık artırmaya KİPTAŞ, Güryapı+Cengiz ortaklığı ve YDA firmaları katıldı. YDA da sunduğu teklif, muhammen bedel olarak belirlenen 1 milyar 356 milyon 600 bin TL’nin altında olduğu için ihaleden elendi.

İhale komisyonu KİPTAŞ ve Güryapı+Cengiz ortaklığı ile açık artırmaya geçti. Açık artırmada Güryapı+Cengiz ortaklığı, verdiği bir milyar 368 milyon 570 bin TL teklifi artırmayınca ihale KİPTAŞ’a kaldı.

Komisyon Başkanı Hayri Baraçlı, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım’dan, verdikleri teklifi artırmasını istedi. Teklifini, bir milyar 377 milyon 880 bin TL’den bir milyar 388 milyon 520 bin TL’ye çıkaran KİPTAŞ arazinin sahibi oldu. KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, “araziye toplu konut mu yapacaksınız” şeklindeki soru üzerine, “Araziyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız” dedi.