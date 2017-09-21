İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, yaz boyunca 4 bin 800 kişiyi boğulmaktan kurtardı. İstanbulluların yaz boyunca deniz keyfi yaşadığı plajlarda, sezon sona erdi. Gazete Habertürk'te yer alan haber göre yaz boyunca, 190 gözetleme kulesi, 481 cankurtaran personeli, 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda, 35 jet-ski, 7 kurtarma botu, 2 amfibik kurtarma jeti (kara-deniz aracı) 14 ATV aracı ve 2 drone (hava aracı) ile denetim yaptı. Çalışmalarda, 4 bin 800 kişi, boğulmaktan kurtarıldı. İBB cankurtaranlarının hizmet verdiği 38 plajda can kaybı yaşanmadı. Öte yandan jandarmadan alınan bilgiye göre, cankurtaran olmayan bölgelerde denize giren 22 kişi boğuldu. İBB ekipleri, plaj hizmetleri dışında düzenli olarak deniz suyu temizlik oranlarını ölçüp, gün boyu kumsalları temizledi. Bu sayede vatandaşlar yaz boyunca gönül rahatlığıyla deniz keyfi yaşadı. İBB’nin son yıllarda hizmete aldığı İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri ile sahiller atık su tehdidinden de kurtuldu. İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve çevre şirketi İSTAÇ, 256 personelle plajlar ve sahillerin temiz ve hijyenik olması için yaz boyunca hizmet verdi. Temizlik çalışmaları, mobil temizlik ekipleri ve özel plaj temizleme makineleriyle yürütüldü. Ekipler, 2013 yılından bu yana toplam 86 bin metreküp atık temizledi