İstanbul'da 5 bin polisle asayiş uygulaması

Şehir genelinde saat 20.00'da başlatılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katılıyor.

AA'nın haberine göre; trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

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