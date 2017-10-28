İstanbul'a 6 ay önce iş yapmak için gelen İran uyruklu 3 kardeş, 2 katını kapattıkları otelde filmleri aratmayan bir yöntemle soyuldu. 3 kardeş, geceyarısı odalarına gelen ve polis olduklarını söyleyen kişiler tarafından "Size suikast yapılacak. Güvenliğinizi sağlamak için birlikte gitmeliyiz." denilerek otelden çıkarıldı.
Bu olayın ardından 3 İran'lı kardeşin ingiliz korumaları odalara girerek 500 bin Euro değerinde ziynet eşyası ve parayı alarak uçakla İstanbul'dan ayrıldıkları öğrenildi. Soygunun ardından 1 gün sonra serbest bırakılan İranlı kardeşler polise gelerek başlarından geçenleri anlatırken, Dubai, Macaristan ve Rusya'da bloke edilen çok miktarda paralarını geri almak için gerekli belgelerin çalındığını iddia ettiler. Polis olayla ilgili 3'ü yabancı uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili 4 İngiliz vatandaşı ile 1 Türk vatandaşının arandığı öğrenildi.
İRAN'LI KARDEŞLER ESRARENGİZ BİR ŞEKİLDE ORTADAN KAYBOLDU
DHA'nın haberine göre, İstanbul'da Haliç Polis Merkezi'ne başvuran M.M. adlı kişi İran'dan Türkiye'ye gelerek 6 aydır Sütlüce'de 5 yıldızlı bir otelin 2 katını kapatarak kalan İran uyruklu biri kadın 3 kardeşin esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğunu söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada polis otelde yaptığı incelemede geçtiğimiz Salı günü sabaha karşı saat 05.47'de otele bir minübüsle gelen 3 kişinin, ellerindeki güvenlik kartlarıyla 3 kardeşin kaldığı odalara çıktığını tespit etti. Aynı kameralarda üç İranlı kardeşin gelen bu kişilerle birlikte otelden ayrıldıkları görüldü.
İNGİLİZ KORUMALAR ODALARI SOYDU
Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler aynı görüntüleri izlemeye devam ettiklerinde 3 kardeşin otelden götürülmesinin ardından İngiliz uyruklu 3 korumanın İran'lı kardeşler A.S.(35) M.S.(32) ve M.S.(30) nin odalarına girdikleri ve buldukları tüm ziynet eşyaları ile bazı evrakları çantalara doldurdukları görüldü. Yapılan incelemede bu korumaların İranlı kardeşlerin Dubai'de anlaştığı İngiliz uyruklu korumalar olduğu tespit edildi. Bu şüphelilerin aynı gün 16.40 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan İngiltere'ye gitmek üzere uçağa bindikleri ve Türkiye'den ayrıldıkları ortaya çıktı.
ARANAN KARDEŞLER OTELE GELDİ
Polis kayıp kardeşleri bulmak için operasyonları sürdürürken ilginç bir gelişme yaşandı. İran uyruklu 3 kardeş bir taksiyle kaçırıldıkları otele geri döndü. Kaçırılan kardeşler poliste verdikleri ifadelerinde İran'dan Türkiye'ye bazı ülkelerde bloke edilen paralarını geri almak için çalışmak yapmak üzere geldiklerini söyledi. Üç İranlı kardeş İran'ın yurtdışına para çıkışını yasakladığı için ancak bazı projeler aracılığı ile para götürebildiklerini söyleyerek "İran hükümeti bizim yurtdışına çıkmamıza izin vermediği için, daha önceden yurtdışına çıkardığımız paramız bloke edildi. Daha sonra yurtdışı yasağı kalkınca Türkiye'ye gelip yanımızdaki belgelerle diğer ülkelerdeki bu paraların üzerindeki blokeleri kaldırmaya çalışıyorduk. Şimdi bu belgelerin hepsi gitti." dediler. İranlı kardeşler ayrıca 500 bin Euro değerinde yabancı para ve ziynet eşyalarının da çalındığını belirttiler.
ÜNLÜLERİ KORUYAN KORUMALARDAN TUTMUŞLAR
İranlı kardeşler yanlarındaki İngiliz korumları Dubai'de tuttuklarını belirterek "Dünyada ünlüleri koruyan ve eski komandoları çalıştıran bir firmayla irtibata geçerek 4 tane İngiliz koruma tuttuk. Bunlar 6 ay bizi İstanbul'daki Türk korumalarla birlikte İstanbul'da korudular. Ancak olayın meydana geldiği gün Türk korumaları işten çıkartarak göndermişlerdi." dediler.
3'Ü YABANCI 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Gasp Büro Amirliği dedektifleri olayla yürütükleri soruşturmada İranlı kardeşlerin ifadesi doğrultusunda Belçika uyruklu ve kendisini "Laurent" ismiyle tanıtan V.D.S.A.W, Atatürk Havalimanı'nda İran ve Alman vatandaşı S.N. ile İran uyruklu A.S. kaldığı otellerde Türk uyruklu oldukları öğrenilen O.A., Ö.Ç., A.Y. ise evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.
4 İNGİLİZ 1 TÜRK ARANIYOR
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili İngiliz vatandaşları S.C., J.A., P.B. ve P.S. ile olayın Türkiye'deki organizötörlerden biri olan Türk uyruklu kişinin arandığını öğrenildi.
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