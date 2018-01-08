İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.



DHA'nın haberine göre narkotik ekiplerinin ilk yaptığı operasyonda bir TIR'da alçıpan panellerin arasına gizlenmiş 150 kilogram eroin ele geçirildi.



MİNİBÜSE BASKIN

İkinci operasyonda ise bir minibüste 350 kilogram skunk bulundu; 2 kişi gözaltına alındı. Her iki operasyon da polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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