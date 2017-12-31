İstanbul Maltepe'deki olay sabah saat 05:30 sıralarında sahilyolunda bulunan İstasyon Yolu Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sokaklarda yaşayan ve kimliği belirlenemeyen 55-60 yaşlarında engeli bir şahıs, otobüs durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

İHA'nın haberine göre, silah sesi üzerine olay yerine gelen özel güvenlik ekipleri durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, vurulan şahsın engelli olduğu ve hayatını park ve otobüs duraklarında sürdürdüğü öğrenildi.

YÜREKLERİ SIZLATAN KARE

Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptığı sırada durak içerisinde piknik tüpü üzerindeki çaydanlık dikkat çekti. Vurulan şahsın tüm özel eşyalarının da tekerlekli sandalye üzerinde olduğu görüldü. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın kafasına tek kurşun isabet ettiği iddia edilirken yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANIYORDU

Olayın ardından sahil yolu Kartal yönünde kaçan şüpheli Osman G. Kartal ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinin yaklaşık 1 kilometre uzağında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Çok sayıda suçtan arandığı öğrenilen Osman G. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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