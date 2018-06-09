Dakikalar içinde kapıları açabiliyorlardı

Bahçelievler'de polis, Çiğdem B.'ye ait turizm şirketine giren 4 kişiyi kasayı açmaya çalışırken suçüstü gözaltına aldı. DHA'nın haberine göre, Gürcistan uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliler Gedenidze G., Raul T., Michail Z. ve Akagi C., Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilerek haklarında işlem başlatıldı.



POLİS BİLE ŞAŞIRDI



Polis 4 kişinin kaldığı evde yaptığı aramalarda hırsızlık sırasında kullanıldığı öğrenilen çok sayıda malzeme ele geçirdi. Ele geçen malzemeler arasında kapı alarmlarını dışardan etkisiz hale getiren bir cihazın da bulunduğu öğrenildi. Deneyimli dedektifleri şaşırtan malzemeler arasında anahtar kopyalamakta kullanılan alüminyumlu kağıtlar, kasa kilitlerini bir kaç dakika içinde açabilen özel aparatlar da bulunuyor.





9 HIRSIZLIKLARI TESPİT EDİLDİ



Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin parmak izi kayıtlarından Kadıköy, Beşiktaş, Bahçelievler, Zeytinburnu, Sarıyer ve Üsküdar semtlerinde 9 işyeri ve evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin 250 bin liralık hırsızlık yaptığı belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.







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