Çocuklarının vücudunda morluklar fark eden iki anne darp raporu alarak polis ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne şikayette bulundu.



İddiaya göre vahim olay İstanbul'da yaşandı. 5 yaşındaki Enis ve Buket aynı anaokuluna gidiyordu. İddiaya göre, Enis'in annesi Nurcan Atak çocuğundaki morlukları görünce hemen Buket'in annesine haber verdi. İki anne de önce çocuklarının bir hastalığı olduğunu düşündü. Ancak hastanede yapılan tetkikler çocukların darp edildiğini ortaya çıkardı.

"AYAKLARI MORLUK İÇİNDEYDİ"



Show Haber'e konuşan anne Nurcan Atak, "Çocuğu banyo yaptırırken fark ettim. Sırtında var, ayaklarında var. Komple ayakları morluk içindeydi. Müdüre gitmeden önce öğretmenin yanına bir çıkalım, konuşalım dedik. Yukarı çıkmamla birlikte kadın yerlere yatmaya başladı. Mutfağa koştu, bıçak almaya" dedi.



İki anne darp raporuyla birlikte polis ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne şikayette bulundu. Sayısı 4'e çıkan veliler olayı okul müdürüne de bildirdi.



İddiaların hedefindeki öğretmen suçlamaları reddetti ve aileler hakkında manevi tazminat davası açacağını söyledi.

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