Hava sıcaklığının 19 dereceye yaklaşan İstanbul'da bahardan kalma günler yaşanıyor. Güneşin yüzünü göstermesi ve hava sıcaklığının artmasıyla birlikte birçok kişi sahillere, parklara akın etti. Sahilde yürüyen, bol bol fotoğraf çektirenler güzel havanın tadını çıkardı.

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Bu arada Bebek sahilinde denize giren Ramazan Türkanoğlu, "12 ay boyunca arkadaşlarımla denize giriyoruz. Ortalama beş kilometre yüzüyoruz. Bizde sezon kapatma diye bir şey yok. Küresel nedenlerden dolayı iklim şartları bozulmuş. Havanın böyle güneşli ve güzel olması bizim de işimize geliyor ama yağmurun, karın yağmaması toplum için kötü" dedi.

ANTALYA'DA TURİSTLER SICAK HAVANIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da yerli ve yabancı turistler denize girdi.

DHA'nın haberine göre, Antalya'da hava sıcaklığının 19,5 derece deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yerli ve yabancı turistler, denizin keyfini çıkardı. Sahil, havanın güzel olması nedeniyle balık tutup spor yapan ve denize girenlerle doldu.





Denize giren Rus turistler, Antalya'yı çok sevdiklerini, hava da güzel olunca hemen sahile geldiklerini belirtti.