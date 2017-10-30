Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Sultangazi'de faaliyet gösteren liderliğini "Arap Emrah" olarak bilinen Emrah S.'nin yaptığı çetenin, cinayet ve yaralama eylemlerinde kullanarak Alibeyköy Barajı'na attığı 8 otomobil çıkarıldı. Çete üyesi 16 kişi adliyeye sevk edildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Sultangazi'de, çok sayıda cinayet, yaralama ve işyeri kurşunlama olaylarına karışan "Arap Emrah" çetesine operasyon düzenledi. Çete üyeleri T.S., K.G., M.A., İ.H., E.Ö., G.C., B.T., E.T., S.G., M.C.I., E.K., D.E., M.B., K.Ç., İ.Y. ve Ç.G. gözaltına alındı. Zanlıların kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 7 adet tabanca, 1 adet kama ve 65 adet mermi ele geçirildi.



ÇETE OTOMOBİLLERİ BARAJA ATMIŞ

Yürütülen soruşturmada, "Arap Emrah" çetesinin cinayet, yaralama ve işyeri kurşunlama eylemlerinde kullandığı otomobilleri Alibeyköy Barajı'na attığı belirlendi. Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, 15 gün süren bir çalışmanın ardından, çete üyelerinin işledikleri suç sonrası baraja attıkları hırsızlık kaydı bulunan 8 adet otomobili barajdan çıkardı.



OTOMOBİLLER SUÇTA KULLANILMIŞ

Alibeyköy Barajı'ndan çıkarılan bir otomobilin 2016 yılında Sultangazi'de Sinan Kuşman'ın öldürülmesi ve Cihan K.'nın öldürülmeye teşebbüs edilmesi olayında kullanıldığı, başka bir otomobilin ise 2017 Ekim ayında Gaziosmanpaşa'da Ahmet Meçik'in öldürülmesi, Burak I. ve Mehmet Ali B.'nin yaralanması eyleminde kullanıldığı tespit edildi.



ÇETE 3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP 6 KİŞİYİ DE YARALAMIŞ

Arap Emrah çetesinin, 3 kişiyi öldürdüğü, 6 kişiyi yaraladığı ve 1 işyerini kurşunladığı tespit edildi. Gözaltına alınan 16 çete üyesi Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi

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