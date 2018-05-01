İstanbul'da arsanın konut fiyatına oranı New York'un iki katı

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının son 15 yıl içinde yaptığı arzın alt gelir grubuna hitap ettiğini ve bu arzın toplam üretimin de yüzde 8 ila 10'una karşılık geldiğini söyledi.
Gecekondu ve kaçak yapılaşmanın 2002 sonrası bittiğini dile getiren Yetgin, dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını büyük ölçüde TOKİ'nin karşıladığını aktardı.
Yetgin, dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacının yoğun olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Özellikle büyükşehirlerdeki bu ihtiyaç arsa veya arazi arzının kısıtlı olmasından kaynaklanıyor. Bazı sübvansiyonlarla sunum artırılabilir. Aksi halde İstanbul'da A ve B segmenti evet ama C segmenti ve altına hitap etmek bu anlamda pek mümkün olamamakta. Maliyetin en önemli bileşenlerinden birisi arsa fiyatları. Büyükşehirlerde de şehir geliştikçe, ekonomi büyüdükçe sunulabilecek arazi alanları daraldıkça arazilerin değerleri de artıyor. Büyükşehirlerde alt gelir grubuna sunum belki yine TOKİ'nin, Bakanlığımızın yapacağı projelerle mümkün olabilir."
"Türkiye'de 250 bin Avrupa'da 7 bin müteahhit var"
NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ise dar gelirli vatandaşların uygun fiyata konut sahibi olamamasının en önemli nedeninin arsa fiyatı olduğunu belirtti.
Türkiye'nin gelişmiş ülke veya metropollerdeki en pahalı arsa fiyatına sahip olduğuna dikkati çeken Timur, "Dünyada birçok yerde projeler için incelemeler yaptık. İstanbul'daki arsa fiyatları New York, Paris ve Londra'dan daha pahalı. Arsanın evin satış fiyatına oranı New York'ta yüzde 30'lar, İstanbul'da yüzde 50-60'lar civarında. Neredeyse iki katı. Bu pahalılıkla dar gelirli vatandaşa konut üretemeyiz." dedi.
Bu noktada devletin arsaları uygun fiyata tahsis etmesinin çok faydalı olacağını dile getiren Timur, şunları kaydetti:
"Burada yapılacak model, devlet uygun fiyata arsaları tahsis edecek. Sonra ihaleye çıkıp müteahhitlere de 'şu fiyatın üzerine konut satılamayacak' diyecek. Herkes daha düşük fiyata nasıl satarım diye düşünmeye başlayacak. Hem bu kesim için arsa üretilmiş hem de fiyat baremi olduğu için doğru fiyata konut üretilmiş olacak. Türkiye'de 250 bin kayıtlı müteahhit var. Avrupa'da ise 7 bin müteahhit var. Böyle yaparsak müteahhitler dar gelirliye de yöneleceği için orta ve üst gelire üretim hafiflemiş olacak. Yeni bir alan ortaya çıkacak. Her iki tarafı da dengelemiş olacağız."
Kamudan talep
DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya da kendilerinin ve sektörün ileri gelen firmalarının A ve B gruplarına hitap eden projeler yapmak durumunda kaldıklarını söyledi.
Dumankaya, C ve D gruplarına hitap eden projelerin çok sınırlı sayıda olduğunu belirterek, "Bu noktada kamudan konut kredilerindeki faizlerin gelir vergisinden düşürülerek tabana yayılan bir konut alım pazarının açılmasını istiyoruz. Konuta ulaşamayan kesim çok büyük bir kesim. Gerçek anlamda eve ihtiyacı olan kitlenin ev sahibi olmasının önünü açacak bir çalışmanın olduğunu duyuyoruz. İnşallah bu çalışma gerçekleşirse gelir seviyesi yüksek kesimler değil, orta ve orta gelir altı kesime de hitap edecek bir süreç başlayacak diye düşünüyoruz." diye konuştu.
Dumankaya, farklı argümanlar kullanılarak veya modeller geliştirilerek dar gelirli vatandaşların konut alabilmesinin sağlanması gerektiğine dikkati çekti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.