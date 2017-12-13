İstanbul'da yaşayan madde bağımlısı 13 yaşındaki H.Ç., sürekli evden kaçıyordu. Küçük çocuk son olarak 3 gün boyunca eve dönmedi. Bunun üzerine baba S.Ç., çocuğunu kötü alışkanlıklardan korumak ve bir daha kaçmasını önlemek için, işe gittiği saatlerde ayaklarından zincirledi. Bir komşunun ihbarı üzerine eve polis ekipleri gitti. Oğlunu ayaklarından zincirleyen baba S.Ç. hakkında işlem yapıldı. İfadesi alınan H.Ç., babasından şikâyetçi olmadığını söyleyerek “Babam ayağımı zincirle bağladı. Kötü huylarım olduğu için şaka yaptığını düşünüyorum” dedi.

Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, çocuğunun sürekli evden kaçtığını belirten baba S.Ç., savunmasında “Eve götürdüğümde tekrar kaçmaya teşebbüste bulunuyordu. Kaçtıktan sora bali çekiyordu. Kötü alışkanlıkları ve arkadaşları vardı. Çocuğumun kaçmaması için evde tutmak amacıyla böyle bir şey yaptım. Pişmanım. Sadece çocuğumun kötü huyundan kurtulması ve dışarı gitmemesi için bu yola başvurdum” dedi.

Baba S.Ç. hakkında 1 yıldan 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Mahkeme, S.Ç.’yi “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kötü muamele” suçlarını işlediğinin sabit olduğunu belirterek toplam 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.