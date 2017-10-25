İstanbul'da okul önlerinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen 18 kişilik çeteye operasyon düzenlendi. Şebekenin kaldığı evlerde 3.5 kilo esrar, 2 bin 306 adet uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Zeytinburnu ve Fatih ilçelerinde bulunan bazı okul önlerinde yaşı küçük çocuklara uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, belirlenen Suriye uyruklu 23 yaşındaki Yemen A. adlı kadın takibe alındı. Şüpheli kadın, okul önünde bazı öğrencilere uyuşturucu satmaya çalıştığı belirlenince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Yemen A.'nın bağlantılarını tespit eden polis, operasyon düzenlendi. Fatih ve Zeytinburnu'ndaki adreslere düzenlenen baskınlarda 17 kişi daha gözaltına alındı.

BİRÇOK UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramalarda 3.5 kilo esrar, 2 bin 306 adet uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ile birlikte, uyuşturucu madde satışından elde edilen 23 bin lira, 3 bin 415 Dolar, 80 Euro ve 1 tabanca ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.