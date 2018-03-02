Sarıyer Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki "Cindy" isimli köpeğin dövülerek kafatasının kırılmasına ilişkin, rehabilitasyon merkezinde görevli iki kamu görevlisinin "Görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, olay tarihinde Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Vekili olan sanık Ayhan Akbulut hakkında beraat kararı verdi. Diğer sanık Cihan Yaşar hakkındaki dava ise ölmüş olması nedeniyle düşürüldü. Sanık Ayhan Akbulut'un ise kendi isteğiyle emekliye sevk edildiği de tutanağa geçti. Sanık Akbulut beraat ettiği duruşmaya katılmadı.
İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklardan Akbulut katılmadı. Şikayetçi avukat Özen Erdoğan ve avukat Zeynep Güver ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına 5 avukat da duruşmada hazır bulundu.
"CEZALANDIRILMALARINI TALEP EDERİM"
DHA'nın haberine göre şikayetçi avukat Özen Erdoğan, Sarıyer Belediyesi tarafından Cindy'in kafasını kırdığı iddia edilen taşeron işçi Adem İnce'nin tazminatı ödenerek sözleşmesinin feshedildiğini belirterek "Adem İnce'nin eylemi iş hukukuna göre haklı fesih nedenidir. Bu nedenle işveren tarafından tazminat ödenmeksizin iş akdine son verilmelidir. Bu durumda gösteriyor ki belediye tarafından bu durum örtbas edilmeye çalışılmaktadır. Sanıkların suçları sabittir cezalandırılmalarını talep ederim" dedi. Diğer şikayetçi Zeynep Güver ise Adem İnce'ye tazminat ödenerek adeta ödüllendirildiğini, oysa Adem İnce'nin köpeğin kafasına 9 platin takılmasını gerektirecek şekilde yaraladığını ve bu yaralamanın etkilerinin halen devam ettiğini söyleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.
"İŞKENCELERİN BOYUTU ARTMAKTADIR"
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına avukat Yasemin Babayiğit sanıkların eyleminin sabit olduğunu belirterek "Olay sadece bir hayvanın hakkının korunmasına ilişkin değildir. Mahkemenin vereceği karar emsal nitelikte olacaktır. Belediyelerin bünyesindeki barınma merkezindeki birçok görevli veterinerlik görevine başlarken ettikleri yeminin aksine görevlerinin kendilerine vermiş oldukları yükümlülükleri kasten ihlal etmektedir. Sanıklara ceza verilmemesi durumunda işkencelerin boyutunu artmaktadır. Bu nedenle sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.
BERAAT KARARINA SUÇ DUYURUSU
Mahkeme, sanık Ayhan Akbulut hakkında atılı suç yönünden kasıt ya da taksirinin bulunduğuna dair her türlü şüpheden uzak, somut delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi. Ölen sanık Cihan Yaşar hakkındaki davanın düşürülmesine de karar veren mahkeme, tanık beyanlarına göre hayvanlara eziyet, kötü muamele, tedavilerinin yapılmasındaki ihmal iddialarıyla ilgili olarak Sarıyer Belediyesi Rehabilitasyon ve Kısırlaştırma Merkezi sorumluları ve çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına da hükmetti.
İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Ayhan Akbulut'un Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Vekili olduğu, sanık Cihan Yaşar'ın da Sarıyer Belediyesi Rehabilitasyon ve Kısırlaştırma Merkezi'nde çalışan işçi ve veteriner hekimlerin denetlenmesi ile çalışma koşullarının kontrol edilmesinden sorumlu olduğu belirtiliyordu. Her iki sanığın da kamu görevlisi olduğu ifade edilen iddianamede, taşeron firma personeli Adem İnce'nin 5 Nisan 2016 tarihinde Cindy isimli Golden Retriever cinsi bir köpeği döverek kafatasını kırdığı iddia ediliyordu. Aynı gün bu kişi hakkında gerekli idari para cezası uygulanmasının temin için kolluğa haber vermeleri gerekirken görevlilerin gereklerini yapmakta ihmal ve gecikme gösterdikleri anlatılan iddianamede, görevlerini kötüye kıllandıkları, Adem İnce hakkındaki idari para cezasının da 22 Nisan 2016 tarihinde uygulanabildiği ifade ediliyordu. İddianamede sanıkların "Görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyordu. Cindy'i döven Adem İnce hakkında da idari para cezası verilmiş, iş akdi sona erdirilmişti.
Hatırlanacağı üzere davanın önceki duruşmalarında tarfalar tartışmışi tartışma kavgaya dönmüştü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.