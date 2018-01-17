İstanbul'da, 4 yıl önce kardeşi öldürülen İsmail Ç. ile katil zanlısının kardeşi İ.M. arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen 25 yaşındaki Cihat Musa Baran, İsmail Ç.'nin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre olay 11 Ocak günü saat 01.45 sıralarında Kartal Topselvi Mahallesi Şehit Ahmet Yalçın Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre İsmail Ç. gece aracıyla bir parka gidip alkol almak istedi. Parka yaklaştığı sırada, 4 yıl önce kardeşini öldüren Mikail Ç.'nin kardeşi İ.M.'yi gördü. Aracından inen İsmail Ç., İ.M.ile kavgaya tutuştu. İ.M.'nin arkadaşı Cihan Musa Baran kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada silahını çeken İsmail Ç., tetiğe bastı.

Kurşun kavgayı ayırmaya çalışan Baran'a isabet etti. Hastaneye kaldırılan Baran, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri İsmail Ç.'yi yakaladı. Polis katil zanlısı İsmail Ç.'nin kullandığı araçta kamera olduğunu ve kavga anını kaydettiğini belirledi. Sorgusunun ardından zanlı adliyeye gönderildi.

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