İstanbul'da gelişigüzel bir şekilde park edilen lüks aracı çizen şahıs görenleri şaşkına çevirdi.

İHA'nın haberine göre, uygunsuz park eden araç yüzünden kendi otomobilini 2 saat boyunca çıkartamayan şahıs öfkesini araçtan çıkarttı. Lüks otomobilin kaputunu çizen şahsın tepkisi arkadaşı tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın lüks aracın kaputuna çizikler atarak adını yazmaya çalıştığı görülüyor.

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