İstanbul'da geçtiğimiz yıl bugün lapa lapa yağan kar kenti beyaz örtüyle kaplarken bu sene kendini gösteren güneş sayesinde vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkardı. Geçen sene ve bu yıl aynı gün havadan çekilen görüntüler karşılaştırıldığında, hava sıcaklığında meydana gelen değişim gözler önüne seriliyor.

İHA'nın haberine göre geçtiğimiz yıl 8 Ocak günü Sultanahmet, Haliç, İstiklal Caddesi gibi İstanbul'un birçok noktası kar altındayken bugünlerde kentte yazdan kalma günler yaşanıyor. Megakentin 1 yıl önceki görüntüleriyle bugün çekilen görüntüleri yan yana geldiğinde yaşanan sıcaklık farkı da gözler önüne seriliyor. Geçtiğimiz sene bu zamanlar beyaza bürünen İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşurken, bu günlerde vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkarıyor.

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