İstanbul'da bugün sahne alacak Yunan sanatçı Glykeria'ya sosyal medyada tepki

İstanbul'da bugün sahne alacak olan rebetiko müziğinin önde gelen isimlerinden Yunan sanatçı Glykeria'nın konseri memleketindeki sosyal medya kullanıcılarından tepki çekti.
Yunan medyasında çıkan haberlere göre iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde Glykeria'nın Türkiye'de konser verecek olması bazı Yunanların tepki göstermesine neden oldu.
Yunanistan'daki bazı sosyal medya kullanıcıları, iki Yunan askeri Türkiye'de gözaltına alınmışken Glykeria'nın İstanbul'da konser verecek olmasını 'düşüncesizlik' olarak yorumladı.
Yunan medyasına göre bazı kullanıcılar da Glykeria'nın "Türkiye'nin Ege ve Kıbrıs üzerindeki provokasyonlarının arttığı bir dönemde İstanbul'daki konserini iptal etmesi" gerektiğine dair yorumlarda bulundu.
Sanatçının ajansı ise konuyla ilgili olarak, "bu konserlerin çok uzun zaman önce planlandığını ve diğer ülkelerle ilişkilerin iyi ya da kötü olacağına yönelik bir karar verilmediğini" dile getirdi.
İş Sanat'ın kültür merkezinde sahne alacak olan Glykeria daha önce de Türkiye'ye konser için gelmişti.
Rebetikonun en önemli temsilcilerinden biri olarak tanınan Glykeria'nın Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi var.
İki ülke ilişkilerinde en son olarak Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 'deli' ifadesini kullanması büyük tepki çekti.
Dışişleri Bakanlığı, bu sözleri yazılı bir açıklamayla eleştirdi.
İlk çıkışını 1978 yılında Yunan müzisyen Apostolos Kaldaras ile yaptığı ortak çalışmayla gerçekleştiren Glykeria, 80'li yıllarda ününü iyiden iyiye pekiştirdi.
Kariyerine başladığı 70'li yıllardan bu yana, Natacha Atlas, Ömer Faruk Tekbilek, George Dalaras, Marinella, Ofra Haza, Ricky Gal, Chava Alberstein, Amal Murkus, Paschalis Terzis, Ilias Aslanoglou, Antonis Vardis, Sarit Hadad, Fortuna gibi isimlerle müzikal işbirlikleri yapan, Glykeria'nın repertuvarında Türk müzikseverlerin de yakından tanıdığı birçok ezgi yer alıyor. (Kaynak: İş Sanat)
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