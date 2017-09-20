İstanbul'da bugün sıcaklık rekoru kırıldı

İstanbul'da bugün ayın en sıcak günü yaşanıyor. Hava sıcaklığı Samandıra'da 39,3, Florya'da 39,2 , Üsküdar'da 38,8 ve Kadıköy/Göztepe'de 38,6 derece ölçüldü. Sıcaktan bunalandan havuzlara ve sahil kenarlarına akın etti.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti.

Ancak 21 Eylül 2017 Perşembe günü Marmara ve Kıyı Ege'de; 22 Eylül 2017 Cuma günü ve hafta sonunda yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir olmak üzere azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

6-10 DERECE DÜŞECEK



Düşüşün 6 - 10 derece olacağı belirtilirken, "Aynı zamanda 21 Eylül 2017 Perşembe günü Trakya´da sıcaklık azalmasıyla birlikte başlayacak sağanak yağışların; 22 Eylül 2017 Cuma günü yurdumuzun kuzeybatısında (Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu´nun kuzeybatısı), hafta sonunda ise ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde (Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu´nun kuzeydoğusu) etkili olacağı tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.

hava durumu