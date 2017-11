İstanbul'da 'Çadırcı' çete yakalandı

İstanbul'da banka ve tapu dairelerinden takip ettikleri mağdurların parasını çaldıkları tespit edilen 5 şüpheli, polisle girdikleri kovalamaca sonucu ateş edilerek yakalandı. Şüphelilerin 14 olayda yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Daha önceden benzer suçlardan polise geliş kaydı bulunan şüphelilerin her eylemleri için lüks otomobil satın aldıkları ayrıca yakalanmamak için çadırda yaşadıkları öğrenildi. Şüphelilerin bazı olayları ve yakalanma anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



DHA'nın haberine göre, Asayiş şube müdürlüğü tarafından son günlerde artan yüklü miktarda para çalınan kapkaç olayları üzerine soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemede mağdurların tapu dairesinden, bankadan para çektikten sonra şüpheliler tarafından takip edildiği ve bir süre sonra kapkaça uğradıkları tespit edildi.



POLİS 15 GÜN PUSUDA BEKLEDİ



Polis güvenlik kamera görüntülerinini inceleyerek eşkallerine ulaştığı şüphelileri takip için özellikle tapu daireleri önünde pusu kurdu. 15 gün süren beklemenin ardından 16 Kasım 2017 tarihinde Arnavutköy'de bulunan tapu dairesi önünde şüpheli bir şekilde dolaşan lüks otomobil takibe alındı. İçinde aranan şüphelilerin eşkaline benzeyen kişilerin bulunduğu otomobili Kağıthaneye kadar takip edilmesinin ardından durdurmak için "Dur" ihtarı yapıldı. Ancak ihtara uymadan otomobil polis araçlarına çarparak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine açılan ateş sonucu lastiği patlayan araç dururken araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR



Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Emir Ş.(25)'nin cezaevi firarisi olduğu ve daha önceden 16 kez polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Şebekenin lideri olduğu tespit edilen şüphelinin 8 olaydanda arandığı öğrenildi. Diğer şüpheliler Muhabbet M.(23), Aşır M.(19), Haydar M.(19) 'nin de daha önceden polise mukavemet, devlet malına zarar vermek, kasten yaralama, kapkaç, yağma, sahtecilik gibi suçlardan çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Bir diğer şüpheli Muharrem Z.(51) in ise daha önceden bir kaydının bulunmadığı öğrenildi.



3 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR



Polis soruşturmasında şüphelilerin banka ve tapu dairesi, noter gibi yerlerden takip ettikleri yüklü miktarda parayla çıkan mağdurları takip ederek uygun bir yer bulduklarında kapkaç yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin 14 ayrı olayda yaklaşık 3 milyon lirayı bu şekilde çaldıkları ortaya çıktı.



LÜKS OTOMOBİL ALIP ÇADIRDA YAŞIYORLARMIŞ



Öte yandan polis şüphelilerin yakalanmamak için ev yerine çadırda yaşadıklarını tespit etti. Eylem yapmak için İstanbul'un sınır ilçelerini tercih eden şüphelilerin her gece başka bir yerde kurdukları çadırlarda geceledikleri tesipt edildi. Öte yandan çete üyelerinin, her eylem için bir lüks araç satın aldıkları, hırsızlıkta kullandıktan sonra sattıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.