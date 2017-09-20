İstanbul'da cuma günü toplu taşıma yüzde 50 indirimli

Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla, 22 Eylül Cuma günü 06.00-20.00 saatleri arasında İstanbul'da toplu ulaşım yüzde 50 indirimli olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliklerde, İstanbul'da 22 Eylül 2017 Cuma günü, 06:00-20:00 saatleri arasında toplu ulaşım yüzde 50 indirimli olacak. Kartal-Bostancı sahil yolu, Bostancı istikametinde motorlu araç trafiğine kapatılarak; yaya, bisiklet ve toplu taşıma araçlarına tahsis edilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında 22 Eylül Cuma günü 06.00-19.00 saatleri arasında Kartal-Bostancı sahil yolu Bostancı istikameti motorlu araç trafiğine kapatılarak; yaya, bisiklet ve toplu taşıma araçlarına tahsis edilecek. Etkinlikler, Kartal İDO İskelesi ile Bostancı arasında saat 14.00'te başlayacak ve bisiklet turu ile devam edecek. Toplu ulaşıma teşvik ve farkındalık oluşturmak amacıyla 22 Eylül Cuma günü İstanbul'da toplu ulaşım yüzde 50 indirimli olacak.
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Misafir 15 saniye önceMAVİ KARTI YARI FİYATINA İNDİR OTOBÜS SAYISINI İKİ KATINA ÇIKART OLSUN FARKINDALIK00
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Misafir 2 dakika önceAllah ne muradınız varsa versin. Belediyemizi başımızdan eksik etmesin00
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Misafir 3 dakika öncekartal bostancı istikametini kapatsınlar, sonrada kulaklarını kapatsınlar. iyi çınlayacak.00