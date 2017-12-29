İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, kılınacak olan Cuma namazı öncesinde şehirlerinde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Peki İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 29 Aralık İstanbul Cuma namazı saatleri ve detaylar.

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (29 ARALIK)

İstanbullu vatandaşlar, İslam dininin önemli ibadetleri arasında yer alan Cuma namazı öncesinde namazın kılınacağı saati araştırmaya başladı. Namazı kaçırmamak ve vaktinde camilerde yer almak isteyen milyonlarca Müslüman, internette "İstanbul Cuma namazı saati" ve "İstanbul Cuma saati" aramalarını arttırdı. Peki İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Bu hafta İstanbul'da Cuma namazı, saat 13:13'te okunacak olan öğle ezanının ardından kılınacak. Böylece İslam dininde mübarek günler arasında yer alan Cuma günlerine özgür bir namaz olan Cuma namazı idrak edilmiş olunacak.

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Cuma günü, Müslümanların toplanma ve kaynaşma günleridir. İnsanların, kişisel işlerinin yoğunluğu nedeniyle birbirlerini görmekte zorlandıkları büyük şehirlerde, Cuma namazı buluşma ve kaynaşma için anlamlı bir neden olmaktadır. Bunun farkında olanlar; kişisel programlarını Cuma namazına göre ayarlar.

Cuma gününün önemi hakkında Yüce Allah “Ey iman edenler, Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah’ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Bilseniz bu sizin için daha iyidir. Namaz bitince yeryüzüne dağılın. Allah’ın lütfünden rızk isteyin Allah’ı çok anın ki mutluluğa erişesiniz.”(Cuma 9-10) buyurmuştur.

Cuma; cem olmak, toplanmak manalarına gelir Cuma günü, Müslümanlar için çok önemli bir gündür. Bu günde Müslümanlar camide toplanıp birlikte Cuma namazını kılarlar. Topluca yapılan bu ibadet, o günü bayram günü değerine yükseltir.

Bu sebeble Cuma gününe Seyyidü`l-eyyam, yani; günlerin itibarlısı, efendisi de denir. Bütün hayırlı işlerin Cuma günü meydana geldiği; tarih boyunca pek çok kudsî hâdiselerin hep Cuma günü zuhur ettiği rivayet edilir.

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