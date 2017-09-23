İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ saflarında çatışmalara katılan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5'i Türk 36 şüpheli gözaltına alındı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta DEAŞ saflarında çatışmalara katılan kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 15 adrese baskın düzenlendi. Terör polisinin yanı sıra Özel Harekat Timlerinin de katıldığı operasyonda 5'i Türk 36 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan Türk şüphelilerin geçmiş dönemde çatışma bölgelerine gidip gelmelerinin yanı sıra hala bölgeyle irtibatlı oldukları belirlendi. Çalışmada, yabancı şüphelilerin ise çatışma bölgelerine tekrar gönderilmelerinin planlandığı öğrenildi. Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.