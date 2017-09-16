İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 74 gözaltı

İHA'nın haberine göre; operasyon bu gece saat 00:00 sıralarında 8 ilçede eş zamanlı gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik 15 adrese gece baskınları düzenledi.

Örgütün Suriye ve Irak sahasındaki eylemlerine katılma arayışındaki 1'i Türk, 73'ü yabancı olmak üzere toplam 74 örgüt yanlısı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların barındıkları adreslerde ise çok sayıda örgütsel doküman ve eylem talimatı içeren broşürler ele geçirildi. Terör polisinin düzenlediği baskınlarda gözaltına alınan 73 yabancı şüphelinin ülkelerine geri gönderilmek üzere sınırdışı edileceği bildirilirken, gözaltındaki Türk uyruklu şüphelinin emniyetteki sorgusunun ise sürdüğü kaydedildi.