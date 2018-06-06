İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla denizdeki kirliliğe dikkat çekmek için dün Kadıköy İskelesi’nde dalgıçların çıkardığı atıklardan sergi hazırladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikte, Kadıköy İskelesi kıyılarında dalış yapan dalgıçlar, deniz zemininden çok sayıda atık madde çıkardı. Denizden çıkarılan alışveriş sepeti, cep telefonu, dizüstü bilgisayar gibi cihazlar ve atıklar iskelede sergilendi. Etkinlikte ayrıca “Denizi kirleten geleceğini yok eder”, “En iyi temizlik kirletmemektir”, “Çocuklarımız için geleceğimiz için deniz için temizliyoruz” yazılı afişler kullanıldı. Her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde ayrı noktalarda gerçekleştirilen sergiye vatandaşlar da ilgi gösterdi.

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