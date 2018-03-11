İstanbul Emniyeti dev bir operasyona imza attı. İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın emirleri doğrultusunda 39 İlçede saat 02:00'de eş zamanlı 'Kangal pençesi' operasyonu yapıldı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 3 yıl üzeri kesinleşmiş cezası olan, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 bin adrese arama kararı ile girildi.



287 KİŞİ YAKALANDI



3 bin ekip, 6 bin personelin görev yaptığı operasyonda cinayetten 13, gasp suçundan 31, yaralamadan 34, hırsızlıktan 52, dolandırıcılıktan 52 kişi ile diğer çeşitli suçlardan aranması olan toplam 287 kişi yakalandı.

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