Sarıyer Baltalimanı'nda ruhsatı olmayan ve aralarında terör örgütü DHKP/C bünyesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen sözde "Gençlik Federasyonu" adlı derneğin de olduğu ruhsatsız 3 bina yıkıldı. Yıkılan binalar arasında geçen yıl gizli girişinde ormanlık alana açılan 20 metre uzunluğunda tünel bulunan dernek de yer alıyor.

İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Baltalimanı Meyan Çıkmazı Sokak'ta terör örgütü DHKP/C bünyesinde faaliyet gösteren bazı dernek ve kuruluşların yasadışı olarak kullanıldığını tespit etti. Yapılan tespitler üzerine örgüt bünyesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen Gençlik Federasyonu derneğinin de olduğu ruhsatsız 3 bina yıkıldı.

İmar kanununa uygun olmadığı gerekçesiyle yıkıldığı ve yasadışı faaliyetlerde kullanıldığı iddia edilen dernek binasında gizli girişi olan ormanlık alana açılan 20 metre uzunluğunda tünel ortaya çıkarılmıştı. Terör örgütünün gençlik yapılanmasının faaliyetlerini yürütmekte kullandığı binada ortaya çıkarılan tünel, güvenlik güçlerince beton dökülerek imha edilmişti.

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