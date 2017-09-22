Kolundaki altın saati bile almış

İstanbul'da telefonda kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Bekir B., gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre, daha önceden çok sayıda polise geliş kaydı bulunan şüphelinin bir mağdurdan 500 bin lira, bir kadın mağdurdan ise bin 50 doların yanısıra kolundaki altın saati bile aldığı tespit edildi. Şüpheli kadını takip ederken ve içinde para dolu olan poşeti alırken güvenlik kameralarına yakalandığı tespit edildi.
İHBAR ÜZERİNE POLİS OPERASYON YAPTI
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen bir telefon ihbarını değerlendiren polis ekipleri telefonda kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan bir kişiyi gözaltına aldı. Fatih, Horhor, İskenderpaşa Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Bekir B.'nin azılı bir suçlu olduğu olduğu ortaya çıktı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin 27 Temmuz 2017 tarihinde Mehmet B.D.'yi rastgele telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttığı "Terör örgütüne banka hesabınızdan para aktarıldığını tespit ettik. Bütün paranızı ve evde bulunan ziynet eşyalarınızı geçici olarak bize vermeniz gerekiyor. Biz size sonra bunları geri vereceğiz" diyerek kandırdığı öğrenildi. Kendisini arayan kişinin polis olduğuna ikna olan mağdurun bankadan çektiği toplamda yaklaşık 500 bin lira değerinde 122 bin dolar, 9 bin lira ve yaklaşık 31 bin liralık ziynet eşyasını bir poşete koyarak şüpheliye teslim ettiği öğrenildi.
KADININ KOLUNDAKİ SAATİ BİLE ALMIŞ
Aynı şüphelinin 25 Temmuz 2017 tarihinde bu Beykoz'da Hatice Ö. adlı kadını da aynı yöntemle dolandırdığı belirlendi. Hatice Ö.'yü telefonla arayarak "FETÖ örgütü soruşturmasına adının karıştığını söyleyen ve onu ikna eden şüphelinin kadının bin 50 dolar ile altın saatini sokakta buluşarak aldığı öğrenildi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Bekir B.'nin daha önceden nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık ve kasten yaralama suçundan polise geliş kaydı bulunduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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