İstanbul'da düzenlenen kumar operasyonunda aralarında polislerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da L.Ö.'nün liderliğini yaptığı şebekenin birçok iş yerinde baskı ve zor kullanarak "tombala" tabir edilen kumar oyununu oynattığını belirledi.

Bu sabah yapılan operasyonda şebekeyle birlikte hareket ettikleri tespit edilen aralarında polis memurlarının da bulunduğu 17 kişiden 12'si gözaltına alındı. Şebekeye yönelik operasyonun devam ettiği belirtildi.

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