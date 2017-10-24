İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul' da planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da uygulanacak olan elektrik kesintileri listesini paylaştı. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak? İşte 24 Ekim planlı elektrik kesinti listesi...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK? 24 EKİM SALI

- BOZKURT Mh., DOLAPDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- CUMHURİYET Mh., HALASKARGAZİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YILDIZTEPE Mh., 37/11. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- BOZKURT Mh., DOLAPDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- USKUMRUKÖY Mh., SEZON Sk., ŞEHİT TEVFİK İNAN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- FATİH SULTAN MEHMET Mh., AVŞA Sk., AYDINLIK Sk., BIÇKIN Sk., BİRDAL Sk., CEYLAN Sk., DERİN ÇIKMAZI Sk., DİLBER Sk., DOĞANAY Sk., DOĞANŞAR Sk., EVREN PAŞA Cd., PERVANE Sk., KABİL Sk., KARACA Sk., KEMER Sk., MELİSA Sk., REÇİNE Sk., REYHAN Sk., ŞAHANE ÇIKMAZI Sk., ŞEHİT HASAN UZUN Sk., ŞEHİT YILMAZ ÖNER Sk., SERENAT Sk., SEVECEN ÇIKMAZI Sk., SEZER Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MUHSİNE HATUN Mh., KENNEDY Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- AKSARAY Mh., YENİKAPI KUMSALI Sk., DAVUTPAŞA İSKELESİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., CAMİ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- FATİH SULTAN MEHMET Mh., ATATÜRK. Cd., BAHÇE Sk., BİLDİK Sk., BİRGÜL Sk., BOR Sk., BORA ÇIKMAZI Sk., BOSTAN Sk., CÖMERT Sk., DESTE Sk., EBRU Sk., EVREN PAŞA Cd., FERHAT Sk., NARLI Sk., PLATİN Sk., GÜL Sk., KISMET Sk., LABADA Sk., LAKERDA Sk., MALTA Sk., MERAM Sk., MERKEZ CAMİİ Cd., OKUL Sk., OLTU Sk., OVA ÇIKMAZI Sk., ÖZEL Sk., ÖZGÜN Sk., ŞAN Sk., ŞEFFAF ÇIKMAZI Sk., ŞEHİT YILMAZ ÖNER Sk., TEPE Sk., YÜCEL Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- HAZNEDAR Mh., İLKYUVA Cd., MENDERES ÇIKMAZI Sk., SEFA Sk., SÖNMEZ Sk., ERGENE Sk., EGE Sk., BİRLİK Sk., KINALI Cd., ORDU Sk., YILDIZ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- KEMALPAŞA Mh., 10. Sk., 11/1. Sk., 11/2. Sk., 12/1. Sk., 6/1. Sk., 6/3. Sk., 7. Sk., 7/1. Sk., 7/2. Sk., 9. Sk., 9/2. Sk., NAMIK KEMAL Cd., FATİH Mh., BAŞAK Sk., CEVAHİR Sk., CEVİZLİ Sk., CEYLAN Sk., CİHAN Sk., CÖMERT Sk., ÇAĞDAŞ Sk., ÇAKIR Sk., ÇAKMAK Sk., ÇAM Sk., ÇAVUŞ Sk., ÇAYIR Sk., ÇEŞME Sk., ÇINARLI Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- CUMHURİYET Mh., DERVİŞ EROĞLU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ADNAN KAHVECİ Mh., ULUDAĞ Cd., OSMANLI Cd., YAVUZ SULTAN SELİM Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ÜNİVERSİTE Mh., E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) Cd., ŞİFA Sk., SIHHİYE Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- KEMALPAŞA Mh., 14. Sk., 15. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 18/1. Sk., 18/2. Sk., 19. Sk., 19/1. Sk., 20/11. Sk., 20/12. Sk., NAMIK KEMAL Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YASSIÖREN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YEŞİLYURT Mh., BAŞAK Sk., PITRAK Sk., SAHİL YOLU Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- GÜZELTEPE Mh., AVŞAR Sk., LEVENT Sk., ÖNAL Sk., KIRLANGIÇ Sk., BARBAROS Cd., İTİMAT Sk., ÜZÜM Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- CEBECİ Mh., 2540. Sk., 2542. Sk., 2541. Sk., 2543. Sk., 2552. Sk., 2548. Sk., 2556. Sk., 2558. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ZİYA GÖKALP Mh., 2725. Sk., AKYOL Sk., ATATÜRK Bul., CEYHAN Sk., DEREBOYU Sk., DOSTLAR Sk., SUDENUR Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- PINAR Mh., 1233. Sk., 1234. Sk., 1235. Sk., 1236. Sk., 1237. Sk., 1238. Sk., 1239. Sk., 1240. Sk., 1290. Sk., 1286. Sk., 1287. Sk., 1288. Sk., 1289. Sk., 1225. Sk., 1226. Sk., 1227. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YEŞİLYURT Mh., BAŞAK Sk., EKİN Sk., PELİN Sk., SİPAHİOĞLU Cd., YEŞİLYURT İSTASYON Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ULUS Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YENİKENT Mh., 696. Sk., 697. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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