İstanbul' da planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da uygulanacak olan elektrik kesintileri listesini paylaştı. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak? İşte 13 Aralık Çarşamba planlı elektrik kesintisi...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK? 13 ARALIK 2017

İşte İstanbulda planlı yatırım ve bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler;

- AŞIK VEYSEL Mh., VEDAT ALTUN Sk., YEŞİLIRMAK Sk., TALATPAŞA Cd., RESNELİ NİYAZİ Sk., ÇORUH Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YILDIRIM Mh., ACI ÇEŞME Sk., GENÇ OSMAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- GAYRETTEPE Mh., YILDIZ POSTA Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- AŞIK VEYSEL Mh., ARAS Sk., RESNELİ NİYAZİ Sk., VEDAT ALTUN Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- GAYRETTEPE Mh., FAHRİ GİZDEN Sk., GÖNENOĞLU Sk., SÜLEYMANBEY Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- GAYRETTEPE Mh., AYAZMADERESİ Cd., BEYAZDUT Sk., FAHRİ GİZDEN Sk., GÖKTÜRK Sk., GÖNENOĞLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- SAKARYA Mh., MİRAÇ Sk., HÜLYA Sk., HÜRRİYET Sk., TÜRBE Cd., 1.FIRIN Sk., BARAKA Sk., SİLAHTARAĞA Mh., KARADENİZ Cd., SİLAHTARAĞA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MALKOÇOĞLU Mh., 305/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- TERAZİDERE Mh., SEMA Sk., SİNAN Sk., HAKAN Sk., GÜNEŞ Cd., RÜYA Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- BALAT Mh., MİSMARCI Sk., CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU Sk., MİSMARCI YOKUŞU Sk., MESNEVİHANE Sk., YAVUZ SULTAN SELİM Mh., İNCEBEL Sk., MİSMARCI YOKUŞU Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YOLÇATI Mh., MONDROS Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YEŞİLKENT Mh., G-530 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YEŞİLKENT Mh., G-74 Sk., G-71 Sk., G-587 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 2294. Sk., 2297. Sk., 2316. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- İZZETTİN Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- AKŞEMSEDDİN Mh., 222. Sk., 229. Sk., 227. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- TAHTAKALE Mh., OKUL YOLU Cd., PAZAR Cd., SAĞLIK Sk., VATAN Cd., YOLUÇ Cd., YILDIZ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- KARTALTEPE Mh., FEVZİ PAŞA Cd., ENVERPAŞA Cd., ORDU Cd., MERCAN Cd., GAZİ KEMAL Cd., ÇUKUROVA Cd., MEHMET AKİF Cd., CEM Sk., 49. Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- KARTALTEPE Mh., ÇALIKUŞU Sk., FEVZİ PAŞA Cd., ÇALDIRAN Sk., CENGİZ TOPEL Sk., 61. Sk., MEVLANA Sk., TAŞPINAR Sk., FATİH Cd., 58. Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

istanbulda elektrik kesintisi

İstanbulda elektrikler ne zaman gelecek?

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