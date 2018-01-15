İstanbul' da planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da uygulanacak olan elektrik kesintileri listesini paylaştı. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak? İşte 15 Ocak Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK? 15 OCAK 2018

- KARABURUN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- DEMİRKAPI Mh., 1. Sk., 2. Sk., 2/1. Sk., 3. Sk., 3/A Sk., 4/1. Sk., 4/2. Sk., İNÖNÜ Cd., MENEKŞE Sk., ŞEHİT NEDİM DEMİR Sk., MAHMUTBEY Mh., MENEKŞE Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- DEMİRKAPI Mh., 10. Sk., 11. Sk., 13. Sk., 4. Sk., 4/1. Sk., 4/2. Sk., 4/3. Sk., 4/4. Sk., 7. Sk., 8. Sk., BAŞAK Sk., CEM Sk., DEDE KORKUT Sk., HAYAT Sk., İNÖNÜ Cd., JALE Sk., KALE Sk., KILIÇARSLAN Sk., MİSKET Sk., ÖMÜRLÜ Sk., TUFAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- HALİDE EDİP ADIVAR Mh., AKAR Cd., BABAYİĞİT Sk., ÇEVRE PAZARI Sk., DEDEOĞLU Sk., HALİDE EDİP ADIVAR Cd., KUTLUBEY Sk., MELİKŞAH Sk., SARI ÇİÇEK Sk., SULTAN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- HALİDE EDİP ADIVAR Mh., AKAR Cd., HALİDE EDİP ADIVAR Cd., KUTLUBEY Sk., MELİKŞAH Sk., SARI ÇİÇEK Sk., TANYOLU Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- KARADOLAP Mh., DERMAN Sk., ÇATALKARA Sk., GAZİOSMANPAŞA Cd., VARDAR Bul., GAMZE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- HARMANTEPE Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., BEYHUDAR Sk., BUĞRA Sk., CAZİP Sk., CİVANMERT Sk., COŞKUN Sk., DALYAN ÇIKMAZI Sk., DALYAN Sk., DEMİR Sk., DERE ÇIKMAZI Sk., DUYAN Sk., FAYDA Sk., FERAH Sk., GÜNIŞIĞI Sk., GÜRBÜZ Sk., HAK Sk., HAYRAN Sk., İLKYAZ Sk., İMREN Sk., İSTEK Sk., KANAAT Sk., KEREM Sk., MENGEN Sk., MERCAN Sk., ÖZKAN Sk., SUYOLU Sk., TUĞ Sk., UYANIK Sk., ÜLKÜ Sk., VAN Sk., YEŞİLOVA Sk., YÖRÜK Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ORMANLI Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ÇELİKTEPE Mh., ULUBATLI Cd., ÜÇOKLAR Sk., GÜLTEPE Mh., ATAK Sk., BERK Sk., BEYZA Sk., BILDIRCIN Sk., DERE Sk., HAŞMET Sk., HAVZA Sk., TALATPAŞA Cd., HARMANTEPE Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., AKIN Sk., ASLAN Sk., ATAK Sk., BEYLER Sk., ÇELENK Sk., DERE Sk., DOĞU Sk., EVLEK Sk., GÜLBEN Sk., GÜZELDERE Cd., HAYRAN Sk., İDİL Sk., İMREN Sk., KAYA Sk., KONAK Sk., SUYOLU Sk., TALATPAŞA Cd., TAN Sk., TARIM ÇIKMAZI Sk., TARIM Sk., YENİCE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 17:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- AKSARAY Mh., KÜÇÜK LANGA Cd., VALİDE CAMİİ Sk., NAMIK KEMAL Cd., KÜÇÜK LANGA ARALIĞI Cd., TİRYAKİ HASANPAŞA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- GÖKÇEALİ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YEŞİLKENT Mh., AHMET ARİF Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- HALİDE EDİP ADIVAR Mh., AKAR Cd., BALCI Sk., HALİDE EDİP ADIVAR Cd., KARAYİĞİT Sk., KESTANELİK Sk., KUTLUBEY Sk., MELİKŞAH Sk., TANYOLU Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- TUNA Mh., 670. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- BÜYÜK SİNEKLİ Mh., KÜÇÜK SİNEKLİ Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1500. Sk., 1506. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- AKSARAY Mh., YENİKAPI KUMSALI Sk., YENİKAPI DEĞİRMENİ Sk., MAHRAMACI Sk., ALBOYACILAR Sk., GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- İSMETPAŞA Mh., 85/1. Sk., 85. Sk., 136. Sk., 134. Sk., 106. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ÇIRPICI Mh., VELİEFENDİ Mh., 1 ÇEŞME Sk., 2 ÇEŞME Sk., 3 ÇEŞME Sk., 5 BAĞ Sk., 6 BAĞ Sk., 7 BAĞ Sk., 75 Sk., 75 BAĞ Sk., 75/1 Sk., 8 BAĞ Sk., AHMET YESEVİ Sk., CAMİ Sk., ÇIRPICI YOLU A Sk., ÇIRPICI YOLU B ÇIKMAZI Sk., ÇIRPICI YOLU B Sk., ÇIRPICI YOLU C Sk., ÇIRPICI YOLU D Sk., G/1 ÇIKMAZI Sk., G/2 ÇIKMAZI Sk., G/3 Sk., G/2 Sk., HAKŞİNAZ Sk., YEŞİLYOL D Sk., YEŞİLYOL E Sk., LÜLETAŞI Sk., KÜPE ÇİÇEĞİ Sk., KARAGÜL Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BARBAROS Mh., 9/2. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- GÜVEN Mh., TAĞMAÇ Sk., PARLAR Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., BELDE Sk., CAMİ ÇIKMAZI Sk., MARMARA Cd., İNÖNÜ Cd., ÇALIŞLAR Sk., OKUL Sk., CAMİ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MERKEZ Mh., GÜNGÖREN Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YENİGÜN Mh., 6/1A Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MERKEZ Mh., 5/6. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ALTINTEPSİ Mh., KUBİLAY Sk., MİMAR SİNAN Cd., ORDU Cd., KAR Sk., BULUT Sk., İSTİKLAL Cd., PETEK Sk., ATATÜRK Cd., FEVZİ PAŞA Cd., OKUL Sk., MAVİ Sk., MEKTEP Sk., TAYFUN Sk., ÜMİT Sk., SELVİ Sk., KUTLU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., İSTANBUL Cd., KUMLUGEÇİT Sk., 1.SANCAK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YEŞİLKENT Mh., BİRLİK Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YEŞİLKENT Mh., G-120 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- BEYLİKDÜZÜ OSB Mh., 2 Cd., 2. Bul., 1. Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ÖRCÜNLÜ Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., KIZILCAALİ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- TUNA Mh., 667. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ELBASAN Mh., İNCEĞİZ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbulda elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbulda elektrik kesintisi!

Elektrikler ne zaman gelecek?

15 Ocak 2018

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