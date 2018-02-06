İstanbul' da planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da uygulanacak olan elektrik kesintileri listesini paylaştı. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak? İşte 6 Şubat Salı günü planlı elektrik kesintisi...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK? 6 ŞUBAT 2018

- GÜZELTEPE Mh., SETALTI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- TUNA Mh., 667. Sk., 666. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- GÜMÜŞYAKA Mh., GENÇOSMAN Cd., İZZET Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- AKŞEMSETTİN Mh., EVYAP Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- NAMIK KEMAL Mh., NAMIK KEMAL Cd., MOSTAR Cd., 41. Sk., DAVUTPAŞA Mh., 51. Sk., 52. Sk., 50. Sk., 47. Sk., ATATÜRK Cd., İSTANBUL Cd., MİMAR SİNAN Mh., 99. Sk., YAVUZ SELİM Mh., MELEK Sk., MELTEM Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 08:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- FEVZİPAŞA Mh., ÇAYBAŞI Sk., CENGİZ Sk., KETEN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-10:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- İSMETPAŞA Mh., GÜNEBAKAN Sk., ORHANGAZİ Cd., GÜLNAZ Sk., HAZAN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- SEMİZKUMLAR Mh., TERAKKİ Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 11:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YEŞİLKENT Mh., G-607 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MAHMUTBEY Mh., HALKALI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- GÖKALP Mh., 34 Sk., 35 Sk., 36 Sk., 37 Sk., PROF. DR. MUAMMER AKSOY Cd., 73 Sk., 73/7 Sk., 33 Sk., 38/1 Sk., 38/2 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- NAMIK KEMAL Mh., NAMIK KEMAL Cd., 14. Sk., 15. Sk., 9. Sk., 8. Sk., 10. Sk., 12. Sk., 13. Sk., 7. Sk., 5. Sk., 6. Sk., 26. Sk., 27. Sk., 28. Sk., 30. Sk., 25. Sk., 24. Sk., 31. Sk., 22. Sk., 16. Sk., 17. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 08:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- GAZİ Mh., 1448. Sk., 1449. Sk., ZÜBEYDE HANIM Mh., 1457. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- PİRİ MEHMET PAŞA Mh., İNÖNÜ Cd., HACIBEY TURAN Sk., RECEP SİLAHTAROĞLU Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





- UĞUR MUMCU Mh., 2288. Sk., MUHSİN YAZICIOĞLU Cd., N Cd., 2291. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YEŞİLKENT Mh., G-599 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MAHMUTBEY Mh., DEVEKALDIRIMI Cd., GÜLDEN Sk., GÜLŞEN Sk., PANTER Sk., UZUNLAR Sk., KATİP Sk., GÜZEL Sk., GÜNEŞLİ Mh., ÇAMLICA Sk., ÇINAR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- BARIŞ Mh., ENVER ADAKAN Cd., ADNAN KAHVECİ Cd., FİDANGÖR Cd., RÜZGARLI Sk., GAZİ Sk., ÇİFTLİK Cd., ANKARA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- FEVZİPAŞA Mh., MEZBAHA Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YEŞİLKENT Mh., G-654 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- NİSBETİYE Mh., BAŞA Sk., BAŞLIK Sk., PEKER Sk., SAYDAM Sk., TÖREN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- BAŞAK Mh., KALFA Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- GENÇOSMAN Mh., MUSTAFA YAŞAR Cd., ÇİNÇİNDERE Cd., ATALAY Sk., DÖNMEZ Sk., ANAYURT Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- RUMELİ HİSARI Mh., 2. Sk., BAL Sk., CAMİİ ARALIĞI ÇIKMAZI Sk., MEZARLIK Sk., NİSPETİYE Cd., PIRLANTA Sk., YALDIZ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- AKAT Mh., EBRU Sk., GÜL Sk., LEVENT Mh., CENGİZHAN Sk., ÇİLEKLİ Cd., DUYGU Sk., EBULULA MARDİN Cd., GAZETECİ ÜMİT DENİZ Sk., GÜLLÜ Sk., SEDİR Sk., UĞUR MUMCU Cd., ÜLGEN Sk., YENİSÜLÜN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- LEVENT Mh., NİSBETİYE Cd., GÜVERCİN Sk., NİSBETİYE Mh., BİLGİN Sk., PEKER Sk., TÖREN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- SİLİVRİKAPI Mh., ÇEVRE TİYATROSU Sk., SİLİVRİKAPI Cd., ALTIMERMER Cd., SIRMAKEŞ Sk., TAŞDELEN Sk., ÖKSÜZCE CAMİİ Sk., VİDİN Cd., SERDENGEÇTİ Sk., KUVA-Yİ MİLLİYE Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- BAĞLAR Mh., MİMAR SİNAN Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- AKŞEMSETTİN Mh., AKDENİZ Cd., BATTALGAZİ Sk., HOCA EFENDİ Sk., KARAMUK Sk., HACI FİDAN Sk., ŞEMSETTİN SAMİ Sk., NEYZEN İHSAN Sk., BALİPAŞA Cd., SARIGÜZEL Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:00-16:10 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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